Naši ekipi zavrnili vstop v Srbijo

V Srbijo se je danes napotila tudi naša ekipa, ki pa je na meji med Hrvaško in Srbijo prejela uradno zavrnitev vstopa v državo. Svojo odločitev so utemeljili takole: "Ugotovljeno je, da v povezavi z vstopom in bivanjem tujca na ozemlju Republike Srbije, obstaja negativna ocena varnostnega tveganja."

Naš novinar Marko Gregorc je dogodek na meji označil za "bizaren". Povedal je, da so dokument zanimanjem prebiral tudi hrvaški mejni policisti. "Naš vstop v Srbijo je v resnici nepomemben, bolj se mi pa zdi pomembno tisto sporočilo, ki sem ga sam razumel tukaj na meji. In to je, da si nekdo v Beogradu resnično ne želi, da bi slike jutrišnjega protesta prišle v svet. Jasno je namreč bilo, da nismo bili edina ekipa, ki ji je bil danes zavrnjen vstop v Srbijo."

O prepovedi vstopa je bilo obveščenih več hrvaških novinarskih ekip. Med njimi so Slobodna Dalmacija in RTL Danas. Kot poroča Net.hr, so novinarji čakali na meji več kot dve uri, nato pa prejeli podobno obvestilo kot naša ekipa.