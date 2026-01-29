Naslovnica
Tujina

Nasilen incident 11 dni pred ubojem Prettija: 'Močno ga je treščil ob tla'

Minneapolis, 29. 01. 2026 08.10 pred 1 uro 4 min branja 103

Avtor:
M.P.
Incident med Prettijem in agenti ICE

V javnost so prišli novi posnetki, ki prikazujejo nasilen incident med Alexom Prettijem in zveznimi agenti, ki se je odvil slaba dva tedna, preden je medicinski tehnik umrl pod streli agentov ameriške službe za priseljevanje in carino ICE. Agentje so ga namreč, ko je brcnil v njihovo vozilo, vrgli ob tla, a se je protestniku uspelo izviti iz prijema. Na vprašanje drugega protestnika, ali je v redu, je dejal: "V redu sem. Kaj pa ostali? Smo vsi varni?"

Približno dve minuti dolg videoposnetek, ki ga je v sredo objavila medijska hiša The News Movement, prikazuje incident, ki se je v Minneapolisu zgodil 13. januarja. Med intenzivnimi protesti proti ukrepom ameriške administracije v mestu so agentje ministrstva za domovinsko varnost zgrabili medicinskega tehnika Alexa Prettija in ga podrli na tla.

Kot poroča Guardian, ni povsem jasno, kaj se je zgodilo pred incidentom. Posnetek sicer prikazuje, kako Pretti vpije in zmerja agente v neoznačenem vozilu ter kako dvakrat brcne v zadnjo luč avtomobila, ko se začne ta oddaljevati.

Kmalu zatem je videti, kako iz avtomobila izstopi močno oborožen agent v taktični opremi in zdi se, da moškega podere na tla, medtem ko se okoli njega zvrstijo tudi drugi agentje. Moškemu so med posredovanjem slekli plašč ter sprožili solzivec. Pretti se je hitro osvobodil prijema agentov in vstal ter kljub interakciji ostal z ostalimi protestniki na kraju, agentje pa so kmalu za tem odšli.

Tiskovni predstavnik ameriškega ministrstva za domovinsko varnost je v sredo zvečer sporočil, da pregledujejo posnetek.

Na posnetku je ob tem videti, da je imel medicinski tehnik za pas zataknjen predmet, kar je videti kot pištola. Pretti naj bi sicer imel dovoljenje za nošenje skrite pištole, med prerivanjem z agenti pa ni videti, da bi skušal kadarkoli seči proti njej.

Ministrstvo za domovinsko varnost je sicer ob uboju Alexa Prettija 11 dni kasneje trdilo, da je 37-letnik takrat s pištolo grozil uradnim osebam ter da gre za "domačega terorista". Posnetki so pokazali, da slednje ne drži, saj Pretti tudi takrat nikoli ni segel proti orožju, agentje pa so mu pištolo odvzeli, preden so vanj izstrelili deset nabojev.

'V redu sem. Kaj pa ostali? Smo vsi varni?'

Spletni časopis Minnesota Star Tribune je v sredo objavil ločen videoposnetek istega incidenta, na katerem je videti, kako se agentje spopadajo s Prettijem. Max Shapiro, ki je posnel interakcijo, je za časopis dejal: "Precej močno ga je treščil ob tla." Posnetek se konča, ko se Shapiro približa Prettiju in ga vpraša, ali je v redu, Pretti pa odgovori: "V redu sem. Kaj pa ostali? Smo vsi varni?"

Tretji videoposnetek incidenta, ki je bil na YouTubu objavljen na dan, ko se je zgodil, prikazuje bes protestnikov na ulicah zaradi operacije izvrševanja imigracijske politike. Avtomobili so trobili, ljudje so žvižgali s piščalkami, da bi opozorili svoje sosede na prisotnost zveznih agentov.

Pretti in drugi protestniki so se tistega dne soočili z zveznimi agenti le štiri bloke stran od mesta, kjer je Renee Good teden prej ubil agent ICE.

"Alexa je teden dni, preden je bil ustreljen, nasilno napadla skupina agentov, čeprav ni predstavljal grožnje za nikogar. Nič, kar se je zgodilo takrat, ne bi moglo upravičiti Alexovega umora," je dejal odvetnik Steve Schleicher, ki zastopa družino ubitega. Predstavnik družine je dejal še, da so bili seznanjeni tudi s predhodnim dogodkom, v katerem je bil Pretti poškodovan, a po njegovih besedah ni prejel zdravniške oskrbe.

Da posnetek nima nobenega pomena za dejanja agentov 11 dni kasneje, ko so 37-letnika ubili, je za CNN poudaril tudi župan Minneapolisa Jacob Frey. "Morali bi se pogovoriti o okoliščinah, ki so dejansko privedle do umora, o tem, kaj se je zgodilo, in o teh okoliščinah," je dejal.

Agentje ICE naj bi tisti dan nasilno obračunali z več protestniki

Vsi videoposnetki kažejo, da so agenti med incidentom v množico sprožili solzivec. Kaotični posnetki prikazujejo druge prebivalce, ki se po incidentu zbirajo in kričijo na agente. Iz posnetkov sicer ni razvidno, kaj je sprožilo jezo 37-letnega medicinskega tehnika.

Eden od lokalnih medijev je sicer poročal, da se je tistega dne na območju zbrala množica več kot 100 ljudi, da bi protestirali proti prisotnosti agentov ICE v soseski. Ob tem so poročali, da so agentje eno od žensk na silo izvlekli iz vozila, ki so mu še pred tem razbili okno.

Na kraju dogodka je bila tudi državna predstavnica Aisha Gomez, ki je dejala, da so agenti zgrabili še enega moškega in z njegovo glavo udarili ob tla, preden so ga odnesli. Kot je dejala, so bili agentje nasilni tudi do nje.

Oba agenta, ki sta streljala na Prettija, začasno umaknili

Ameriška carinska in mejna zaščita (CBP) je medtem po poročanju BBC-ja sporočila, da sta bila dva agenta, ki sta vpletena v smrtonosno streljanje na Prettija, poslana na dopust. Ni sicer znano, kako dolgo bosta umaknjena iz vrst agentov ICE.

Kot je dejala služba CBP, sta bila agenta umaknjena po standardnem protokolu, saj da tako ravnajo v vseh primerih, ko so policisti vpleteni v streljanje, incident pa se še preiskuje.

V nedeljo je sicer poveljnik carinske in mejne policije Gregory Bovino novinarjem dejal, da so agenti še vedno na delu, a da delajo v drugem mestu.

minnessota zda ice alex pretti

KOMENTARJI103

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sil Ka 1
29. 01. 2026 11.00
Posnetek je seveda z razlogom na tem portalu prikazan le delno.
Odgovori
0 0
Uporabnik1884443
29. 01. 2026 10.59
Eni pa prav iščejo da se jim kaj zgodi
Odgovori
0 0
MartinezM
29. 01. 2026 10.58
Levičarsko narativo iz tujine uvažati v Slovenijo. To je pravi posel pred volitvami, o vsem drugem se bo govorilo, razen o gospodarskem pokopu, ki ga sprožil dr.Pernati.
Odgovori
+1
1 0
bu?e24 1
29. 01. 2026 10.58
Kako je lepo ko ne jem ni levi ni desni drek
Odgovori
+1
1 0
Brihtno
29. 01. 2026 10.57
Se pravi jih je iskal...
Odgovori
+2
4 2
Influencer
29. 01. 2026 10.56
tej protestniki me spominjajo na pojočega majorja Troho ki je dežurni sera*** za vsako stvar ki se zgodi
Odgovori
+2
2 0
Fluxx
29. 01. 2026 10.54
No ja še vedno je šlo za umor. Zdaj so že šefico domovinske varnosti vrgl pod bus ona pa že s prstom kaže na Trumpa. Podgane že cvilijo.
Odgovori
-2
2 4
nelevnedesen
29. 01. 2026 10.54
Na kratko: nasilen protestnik, ki je na koncu dobil svoje. Mediji pa ga hočejo prikazati kot miroljubnega medicinskega tehnika. Prav je, da objavljate tudi take članke, saj resnica počasi prihaja na dan.
Odgovori
+6
7 1
žekdo100
29. 01. 2026 10.47
n Ne razumem teh glu... američanov. Oboroženi so do zob, lahko bi s temi kvazi varnostnimi silami opravili v par minutah.
Odgovori
-4
1 5
Crazy_Horse
29. 01. 2026 10.50
saj je poskušal pa so ga prej ustrelili ni bil zaston oborožen
Odgovori
+2
3 1
Fluxx
29. 01. 2026 10.47
Prišlo je na plan, da ICE snema vse in beleži vse protestnike, ker se sestavlja lista "domačih teroristov" ti naj bi bili potem na seznamu za "odstrel". S tem naj bi se odvračalo, da bi ljudje protestirali. ICE namreč svoje naloge kot so aretacije državljanov, vstopi v stavbe brez nalogov, pretepanje ljudi in tako opravlja precej lažje, če nikogar ni da bi jih snemal ali nasprotoval.
Odgovori
+0
2 2
Ve?ni optimist
29. 01. 2026 10.46
Zanimivo, .... niste pa pokazali posnetka bližje, kako tale huligan razbija po avtomobilu agenta, .... tisi posnetek si lahko pogledate na nova24tv, .... seveda, če bi, bi slabo luč na levake metalo, .... ampak, že zdavnaj smo vas prebrali, ...,.
Odgovori
+6
9 3
bandit1
29. 01. 2026 10.44
Kj pa če Dončiča pošljejo domov? Bo igral za Olimpijo, Krko?
Odgovori
+0
1 1
nelevnedesen
29. 01. 2026 10.55
On ima delovno pogodbo
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
29. 01. 2026 10.43
Zgeda, da so se ti ICE usposabljal na streliščih, kjer so imeli privezane neposlušne pse in koze!?
Odgovori
-3
2 5
Count Koma
29. 01. 2026 10.42
Zakaj ni nobene novice da je diplomsko delo Ursule Von Der Leyen 76% plagiat?
Odgovori
+9
9 0
M_teoretik
29. 01. 2026 10.40
Pa kje so rekrutiral te agente ICE. V arestih!?
Odgovori
+0
4 4
bu?e24 1
29. 01. 2026 10.57
Iz izraela direkt jim je mau dogčas otroke ubijat
Odgovori
0 0
Bolfenk2
29. 01. 2026 10.37
Še en dokaz, da ICE agenti niso uporabili orožja po napaki ampak je šlo za nasilnega skrajnega levičarja in Antifa terorista, ki je že več dni nasilno oviral delo ICE agentov, ki se na ulicah borijo v dobro ljudi. Da ulice postanejo spet varne in očiščene od nevarnih ilegalnih migrantov.
Odgovori
+6
13 7
kr nekdo
29. 01. 2026 10.47
kdo pri zrdavi pameti ne posluša uradnih oseb? Pika na i je pa še nošenja orožja na protestu.
Odgovori
+2
4 2
Fluxx
29. 01. 2026 10.48
Očišene ja. Nasledni korak so potem taborišča in plinske celice.
Odgovori
-2
2 4
8282
29. 01. 2026 10.51
Zakaj jih desničarji mee covidom niso? So bile maska le represija ane?
Odgovori
-1
0 1
U1665256761563
29. 01. 2026 10.33
Ampak eni prav rinejo in iščejo gužvo. Kaj mu je bilo tega treba.
Odgovori
+7
12 5
Kriss-slo
29. 01. 2026 10.27
seveda ni prav ,da so ga ustrelili..ampak..oni delajo vsakodnevno pod velikimi pritiski teh levicarskih i..ov..verjetno imajo tudi ukaz,da streljajo dokaj hitro,ker s tem dajo misliti vsem ,ki protestriajo,da bodo ustreljeni..in seveda bodi 2x premislili predno bodo ropotali..to je tipicna koleteralna skoda..enostavno ne morejo opravljat svojega dela in streljanje je edina resitev ..vi levicarji v vatko zaviti nimate stika z realnim svetom zato vam tudi marsikaj ni jasno..tako to je
Odgovori
+12
18 6
patriot20
29. 01. 2026 10.27
tp je v avto brcal tipicni levi divjak potem je dobil lekcijo
Odgovori
+12
16 4
