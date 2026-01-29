Nasilen incident 11 dni pred ubojem Prettija: 'Močno ga je treščil ob tla'

Približno dve minuti dolg videoposnetek, ki ga je v sredo objavila medijska hiša The News Movement, prikazuje incident, ki se je v Minneapolisu zgodil 13. januarja. Med intenzivnimi protesti proti ukrepom ameriške administracije v mestu so agentje ministrstva za domovinsko varnost zgrabili medicinskega tehnika Alexa Prettija in ga podrli na tla.

Kot poroča Guardian, ni povsem jasno, kaj se je zgodilo pred incidentom. Posnetek sicer prikazuje, kako Pretti vpije in zmerja agente v neoznačenem vozilu ter kako dvakrat brcne v zadnjo luč avtomobila, ko se začne ta oddaljevati. Kmalu zatem je videti, kako iz avtomobila izstopi močno oborožen agent v taktični opremi in zdi se, da moškega podere na tla, medtem ko se okoli njega zvrstijo tudi drugi agentje. Moškemu so med posredovanjem slekli plašč ter sprožili solzivec. Pretti se je hitro osvobodil prijema agentov in vstal ter kljub interakciji ostal z ostalimi protestniki na kraju, agentje pa so kmalu za tem odšli.

Tiskovni predstavnik ameriškega ministrstva za domovinsko varnost je v sredo zvečer sporočil, da pregledujejo posnetek.

Na posnetku je ob tem videti, da je imel medicinski tehnik za pas zataknjen predmet, kar je videti kot pištola. Pretti naj bi sicer imel dovoljenje za nošenje skrite pištole, med prerivanjem z agenti pa ni videti, da bi skušal kadarkoli seči proti njej. Ministrstvo za domovinsko varnost je sicer ob uboju Alexa Prettija 11 dni kasneje trdilo, da je 37-letnik takrat s pištolo grozil uradnim osebam ter da gre za "domačega terorista". Posnetki so pokazali, da slednje ne drži, saj Pretti tudi takrat nikoli ni segel proti orožju, agentje pa so mu pištolo odvzeli, preden so vanj izstrelili deset nabojev.

'V redu sem. Kaj pa ostali? Smo vsi varni?'

Spletni časopis Minnesota Star Tribune je v sredo objavil ločen videoposnetek istega incidenta, na katerem je videti, kako se agentje spopadajo s Prettijem. Max Shapiro, ki je posnel interakcijo, je za časopis dejal: "Precej močno ga je treščil ob tla." Posnetek se konča, ko se Shapiro približa Prettiju in ga vpraša, ali je v redu, Pretti pa odgovori: "V redu sem. Kaj pa ostali? Smo vsi varni?"

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Incident med Prettijem in agenti AP

Incident med Prettijem in agenti AP

Incident med Prettijem in agenti AP

Incident med Prettijem in agenti AP







Tretji videoposnetek incidenta, ki je bil na YouTubu objavljen na dan, ko se je zgodil, prikazuje bes protestnikov na ulicah zaradi operacije izvrševanja imigracijske politike. Avtomobili so trobili, ljudje so žvižgali s piščalkami, da bi opozorili svoje sosede na prisotnost zveznih agentov. Pretti in drugi protestniki so se tistega dne soočili z zveznimi agenti le štiri bloke stran od mesta, kjer je Renee Good teden prej ubil agent ICE. "Alexa je teden dni, preden je bil ustreljen, nasilno napadla skupina agentov, čeprav ni predstavljal grožnje za nikogar. Nič, kar se je zgodilo takrat, ne bi moglo upravičiti Alexovega umora," je dejal odvetnik Steve Schleicher, ki zastopa družino ubitega. Predstavnik družine je dejal še, da so bili seznanjeni tudi s predhodnim dogodkom, v katerem je bil Pretti poškodovan, a po njegovih besedah ni prejel zdravniške oskrbe.

Da posnetek nima nobenega pomena za dejanja agentov 11 dni kasneje, ko so 37-letnika ubili, je za CNN poudaril tudi župan Minneapolisa Jacob Frey. "Morali bi se pogovoriti o okoliščinah, ki so dejansko privedle do umora, o tem, kaj se je zgodilo, in o teh okoliščinah," je dejal.

Agentje ICE naj bi tisti dan nasilno obračunali z več protestniki

Vsi videoposnetki kažejo, da so agenti med incidentom v množico sprožili solzivec. Kaotični posnetki prikazujejo druge prebivalce, ki se po incidentu zbirajo in kričijo na agente. Iz posnetkov sicer ni razvidno, kaj je sprožilo jezo 37-letnega medicinskega tehnika. Eden od lokalnih medijev je sicer poročal, da se je tistega dne na območju zbrala množica več kot 100 ljudi, da bi protestirali proti prisotnosti agentov ICE v soseski. Ob tem so poročali, da so agentje eno od žensk na silo izvlekli iz vozila, ki so mu še pred tem razbili okno. Na kraju dogodka je bila tudi državna predstavnica Aisha Gomez, ki je dejala, da so agenti zgrabili še enega moškega in z njegovo glavo udarili ob tla, preden so ga odnesli. Kot je dejala, so bili agentje nasilni tudi do nje.

Oba agenta, ki sta streljala na Prettija, začasno umaknili