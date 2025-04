Nasilen potnik dvakrat skušal odpreti vrata, stevardeso pa zadušiti

46-letni potnik iz Jordanije je na letalu družbe AirAsia povzročil pravi kaos, poroča avstralska zvezna policija (AFP). Med letom iz Kuala Lumpurja v Maleziji do Sydneya je namreč skušal odpreti zadnja vrata letala za zasilni izhod, a je njegovo dejanje preprečila posadka letala. Moškega so pospremili proti sedežu na sredini letala, kjer je ponovno skušal odpreti vrata za zasilni izhod.

Po pristanku na mednarodnem letališču v Sydneyju je moškega aretirala policija, zaradi obtožb ogrožanja varnosti letala in napada na člana posadke pa mu grozi tudi do 20 let zaporne kazni. Za vsako posamezno kaznivo dejanje je namreč najhujša zagrožena kazen 10 let zapora.

Odvetnik nasilnega potnika naj bi sicer med zaslišanjem za varščino po poročanju lokalnih medijev dejal, da je njegova stranka pred letom zaužila psevdoefedrin, uspavalno tableto in alkohol, zaradi česar se nasilnega dogodka sploh ne spomni. Aretiranemu moškemu, ki naj bi bil uslužbenec jordanske vlade, ki je potoval v Sydney, da bi se srečal z drugimi uradniki, varščine sicer niso odobrili, čeprav po besedah odvetnika ni imel kriminalne preteklosti.

Incident se je zgodil na letu letalske družbe AirAsia, ki je po dogodku sporočila: "Naše kabinsko osebje, ki je strokovno usposobljeno za odzivanje na takšne situacije, je sprejelo vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh na krovu. Varnost gostov ali posadke ni bila v nobenem trenutku ogrožena." Dodali so, da ima njihova družba ničelno toleranco do kakršnega koli neprimernega vedenja in je v skladu s postopkom opozorila AFP in pristojne organe.

"Dejanje tega človeka bi lahko imelo tragične posledice. Potniki in osebje letal se ne bi smeli preprosto sprijazniti s tovrstnimi neobvladljivimi, nasilnimi ali nevarnimi potniki na letalih," je poudarila detektivka AFP Davina Copelin. Poudarila je tudi, da AFP ne bo oklevala z ukrepi proti potnikom, ki so vpleteni v "kriminalno vedenje na letalih, še posebej, če bi to vedenje lahko ogrozilo varnost potnikov, posadke ali samega leta".