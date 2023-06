'Nasilje na Zahodnem bregu bi lahko ušlo izpod nadzora'

"Zadnji uboji in nasilje ter podžigajoča retorika Izraelce in Palestince le še bolj potiskajo v brezno," je v današnji izjavi sporočil Volker Türk. Letos je na tem območju v operacijah izraelske vojske in napadih Palestincev ter judovskih naseljencev življenje izgubilo več kot 200 ljudi. Veliko večino teh žrtev predstavljajo Palestinci.

V zadnjem tednu so na območju večkrat posredovale izraelske sile, temu pa so sledili nasilni napadi oboroženih Palestincev in judovskih naseljencev.

"Kot okupacijska sila ima Izrael v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom obveznosti zagotavljanja javnega reda in varnosti na zasedenem palestinskem ozemlju," je še izpostavil Avstrijec.