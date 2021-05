Nasilje med Izraelom in Gazo: 'Razmere se stopnjujejo v smeri popolne vojne'

Mednarodna skupnost je obe strani pozvala, naj končata stopnjevanje nasilja. Odposlanec OZN Tor Wennesland je dejal, da "razmere se stopnjujejo v smeri popolne vojne" . Raketni napadi so se v Gazi tudi proti jutru stopnjevali, Izrael pa je po izgredih v osrednjem mestu Lod razglasil izredno stanje, saj se je konflikt med izraelskimi silami in Palestinci nevzdržno stopnjeval. Zažigali so avtomobile, v spopadih pa je bilo ranjenih več deset oseb. Župan Loda, mešanega arabsko-judovskega mesta, je dejal, da gre za državljansko vojno.

Izraelska vojska je sporočila, da je napad na Gazo odgovor na raketne napade na Jeruzalem in druga območja. Njihova tarča so bili vojaški cilji. Razmere so se zaostrile že v ponedeljek zvečer, ko so s palestinske strani poletele rakete proti Jeruzalemu.

Nemiri so se stopnjvali, potem ko je bila v izraelskem letalskem napadu porušena 12-nadstropna stolpnica v središču Gaze, v kateri so imeli urade visoki predstavniki paestinskega islamističnega gibanja Hamas. Iz palestinske strani je bilo na Tel Aviv izstreljenih 130 raket. V napadu je umrlo najmanj 31 oseb.

Kaj se je zgodilo v Lodu?

Protesti izraelskih Arabcev so izbruhnili v Lodu, mestu blizu Tel Aviva in se stopnjevali do izgredov in spopadov s policisti. Protestniki so vanje metali kamenje, policija pa je odgovorila s streli. Protesti so izbili po pogrebu Izraelca, ki je dan preu urmrl med nemiri v mestu.

V sporadih je bilo ranjenih najmanj 12 oseb, je poročal izraelski časnih Haaretz. Ko je padla noč, pa se je stanje v Lodu samo še poslabšalo. Izraelski mediji so poročali, da so bile požgane sinagoge in tudi več podjetij, Reuters pa je navedel, da so Judje v avte metali tudi kamenje in jih požigali.

V minuli noči je izraelski premier Benjamin Netanjahu v Lodu razglasil izredne razmere in tja napotil obmejni bataljon. Konflikt med izraelsko vojsko in Palestinci v Gazi je med arabsko manjšino v Izraelu povzročil nemire, kar je privedlo do protestov. Nemirno je bilo tudi v drugih mestih z večinskim izraelskim arabskim prebivalstvom, pa tudi v vzhodnem Jeruzalemu in na Zahodnem bregu.

"Ves Izrael bi moral vedeti, da gre za popolno izgubo nadzora," je dejal župan Loda Yair Revivo. "V Lodu je izbruhnila državljanska vojna."

Netanyahu, ki je v mesto odšel in zaprosil za mir, je dejal, da bo po potrebi uvedel tudi policijsko uro.