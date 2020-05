Nasilje v New Yorku: policija zapeljala v množico protestnikov

V soboto so se na newyorških ulicah slišali policijske sirene in vzkliki jeznih protestnikov: "Brez pravice ni miru" in "Roke gor, ne streljaj!" Podobni vzkliki so odmevali tudi drugod po državi.Z njimi pa tudi izgredi, zažigi avtomobilov, uničevanje in plenjenje trgovin, spopadi med protestniki in policijo. V številnih ameriških mestih so razglasili policijsko uro.

V bližini arene Barclays Center v Brooklynu so protestniki blokirali policijsko vozilo, ki je nato zapeljalo v množico. Posnetek se je hitro razširil po družbenih omrežjih in medijih, jeza nad policisti pa se je še poglobila. Policija je v odgovoru za javnost pojasnila, da so se policisti odločili, da bodo raje zapeljali v ograjo, ki je ščitila protestnike, kot pa da se z njimi soočijo na ulici.