Nasilje zaznamovalo pogreb novinarke Al Jazeere v Jeruzalemu

Ulice, po katerih je potekal sprevod, so bile zaprte, saj je Izrael okrepil varnost, da bi zagotovil miren potek pogreba, je povedala tiskovna predstavnica izraelske policije.

A to ni preprečilo nasilja. Izraelska policija je sporočila, da so policiste na kraju dogodka med drugim obmetavali s kamenjem, zaradi česar so bili ti prisiljeni uporabiti prisilna sredstva. Na posnetkih je videti obračun med policijo in Palestinci, zbranimi okoli krste v bolnišničnem kompleksu.

Na televizijskih posnetkih je tudi videti, da je krsta skoraj padla na tla, ko je izraelska policija iz množice, ki je spremljala procesijo pred bolnišnico svetega Jožefa v vzhodnem Jeruzalemu, pograbila palestinske zastave, ki jih je v Izraelu prepovedano javno izobešati.