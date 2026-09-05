Nasilnega potnika z lepilnim trakom 'prilepili' na sedež

Let družbe American Airlines št. 618 je bil na poti z mednarodnega letališča Dallas Fort Worth v Newark, ko je posadka prijavila incident z neobvladljivim potnikom, je sporočila ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA).

Potnika Richard Olenick in Juan Mejia sta bila na poti na letališče v Newark, ko je moški dve vrsti za njima v prvem razredu začel postajati agresiven, piše CNN. Kot sta opisala, je stevardesa skušala obvladati položaj, vendar je moški postajal vse bolj nasilen. Najprej je začel udarjati potnika, ki je sedel poleg njega, nato pa še žensko, ki je poskušala posredovati, se spominja Olenick.

Ko je Mejia, upokojeni policist iz New Jerseyja, videl, da je prišlo do fizičnega nasilja, je vstal in posredoval, za njim pa mu je pomagal tudi Olenick. Postal je žaljiv in začel preklinjati, pripoveduje Olenick. Po besedah Olenicka in Mejie je uporabljal tudi rasistične in homofobne žaljivke. Stevardesa je prinesla plastično vezico, s katero so moškemu zvezali zapestja. Moški je nato ugriznil Mejio in poskušal ugrizniti tudi Olenicka. Zato so s pomočjo lepilnega traku, ki jim ga je dala stevardesa, potnika dobesedno prilepili na sedež. A kot pripovedujeta, se je ta še vedno upiral in poskušal vstati. Olenick je potem sedel na nogah potnika, dokler letalo ni izvedlo zasilnega pristanka v zvezni državi Maryland. V nekem trenutku se je poskušal vrniti na svoj sedež, vendar se je moral hitro znova vrniti, ker je moški začel ponovno povzročati težave.

Iz družbe American Airlines so sporočili: "Varnost naših potnikov in zaposlenih je naša najvišja prioriteta in nasilja ne toleriramo. Zahvaljujemo se našim zaposlenim za njihovo profesionalnost ter potnikom za razumevanje."

Potnika so zadrževali do pristanka letala, ko so na krov vstopili policisti in ga odstranili z letala.