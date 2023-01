V središču Atlante so izbruhnili nasilni protesti. Skupina aktivistov je v stolpnico, kjer ima sedež Policijski sklad Atlante, metala kamenje in rakete ter na ta način protestirala zaradi smrti znanega okoljskega aktivista, ki naj bi jo pred dnevi zakrivili policisti. Nasilen konec tedna je posledica dolgotrajnih trenj in protestov zaradi načrtovane gradnje 90 milijonov vrednega centra za usposabljanje policistov.