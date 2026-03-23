Tujina

Nasilni protesti v Tirani: molotovke, solzivec in poškodovani Berisha

Tirana, 23. 03. 2026 11.20 pred 39 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.V.
Protesti v Tirani

Najnovejši protest nacionalne opozicije v Tirani se je končal z nasilnimi spopadi med protestniki in policijo. Več kot 10.000 protestnikov je napadlo vladne objekte z molotovkami, pirotehniko, baklami in drugimi sredstvi, policija pa je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi. Med policijskim posegom je bil poškodovan tudi nekdanji predsednik in vodja opozicijske Demokratske stranke Sali Berisha.

Spopadi so se začeli pri pisarni premierja Edija Rame in se nadaljevali do stavbe AKSHI, tiranske občine, bližnjih ministrstev in sedeža vladajoče Socialistične stranke, poroča Tirana Times.

Opozicija trdi, da protest ni zgolj posledica jeze, temveč zahteva po odstopu premierja in vlade ter ustanovitev prehodne vlade za pripravo novih volitev. Demokratska stranka, glavna opozicijska sila, Rami namreč očita, da ni le zgradil vse bolj centraliziranega sistema oblasti, temveč pravi režim in "narkodržavo", v kateri so oblast, državne institucije, korupcijska omrežja in kriminalni interesi globoko prepleteni.

Poleg tega Rami očitajo, da je pridobil četrti mandat z volilnimi goljufijami. Po navedbah opozicije, kar se po njenem mnenju odraža tudi v mednarodnih poročilih in neodvisnih strokovnih ocenah, je bila država z vsemi svojimi človeškimi, upravnimi in finančnimi viri med volilnim procesom usmerjena proti opoziciji.

"Albanijo bomo rešili pred Edijem Ramo, ki je državo pahnil v revščino in korupcijo," je dejal Berisha. "Naj vedo, da jih bomo našli in kaznovali, tudi če se skrijejo za sonce."

V Albaniji sicer to ni novost, sporne volitve se že dolgo ponavljajo, sploh v zadnjih mesecih potekajo protivladni protesti, opozicijske stranke pa so že obljubile, da bodo s protesti nadaljevale. Politična nestabilnost prihaja ravno v času, ko Albanija vodi proces pristopa k EU in se sooča z regionalnimi izzivi.

Ker opozicijske skupine ne kažejo znakov popuščanja, vlada pa zavrača pozive k odstopu, se zdi, da Albanijo čaka nadaljnja politična turbulenca. Mednarodna skupnost pozorno spremlja dogajanje, medtem ko se Albanija bori za ohranjanje stabilnosti sredi poglabljajočih se notranjih delitev.

albanija tirana protest edi rama

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MarkoJur
23. 03. 2026 12.21
Pri nas so eni kolesarili, sedaj, ko smo pa na slabšem pač ne...
Odgovori
0 0
Kmecka logika
23. 03. 2026 11.54
Potrebna je intervencija ZDA...nujno pa vojska
Odgovori
-1
0 1
bronco60
23. 03. 2026 11.52
So what.
Odgovori
0 0
bibaleze
