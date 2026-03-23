Nasilni protesti v Tirani: molotovke, solzivec in poškodovani Berisha

Spopadi so se začeli pri pisarni premierja Edija Rame in se nadaljevali do stavbe AKSHI, tiranske občine, bližnjih ministrstev in sedeža vladajoče Socialistične stranke, poroča Tirana Times.

Opozicija trdi, da protest ni zgolj posledica jeze, temveč zahteva po odstopu premierja in vlade ter ustanovitev prehodne vlade za pripravo novih volitev. Demokratska stranka, glavna opozicijska sila, Rami namreč očita, da ni le zgradil vse bolj centraliziranega sistema oblasti, temveč pravi režim in "narkodržavo", v kateri so oblast, državne institucije, korupcijska omrežja in kriminalni interesi globoko prepleteni.

Poleg tega Rami očitajo, da je pridobil četrti mandat z volilnimi goljufijami. Po navedbah opozicije, kar se po njenem mnenju odraža tudi v mednarodnih poročilih in neodvisnih strokovnih ocenah, je bila država z vsemi svojimi človeškimi, upravnimi in finančnimi viri med volilnim procesom usmerjena proti opoziciji.

"Albanijo bomo rešili pred Edijem Ramo, ki je državo pahnil v revščino in korupcijo," je dejal Berisha. "Naj vedo, da jih bomo našli in kaznovali, tudi če se skrijejo za sonce."