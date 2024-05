Nad protestnike s solzivcem, topom in pendreki, aretirali vodjo opozicije

V Gruziji je policija pridržala več deset udeležencev množičnega protivladnega protesta, ki so zahtevali umik spornega predloga zakona o tujih agentih. Proti njim je med drugim posredovala s solzivcem, vodnim topom in pendreki.

Namestnik gruzijskega notranjega ministra Aleksander Darahvelice je danes sporočil, da je policija pridržala 63 protestnikov. Med drugim so aretirali tudi predsednika največje opozicijske stranke Združeno narodno gibanje Levana Habeišvilija, ki je objavil fotografijo svojega obraza, polnega podplutb.

Policija je v torek zvečer nasilno posredovala proti protestnikom, ki so se zbrali pred parlamentom. Razmere so se umirile šele ponoči. Za danes so že napovedani novi protesti.

"Nočemo sovjetskega režima, ki so ga doživeli naši starši," je dejal eden izmed protestnikov za AP. "Mislim, da bi morali biti vsi na ulicah in reči ne ruski zakonodaji in da Evropi." Vladajoča stranka Gruzijske sanje je ta mesec na presenečenje mnogih v parlamentarno proceduro ponovno vložila predlog zakona, katerega tarča bi bile po mnenju kritikov nevladne in medijske organizacije ter posamezni novinarji, ki prejemajo sredstva iz tujine. Vlada je predlog zakona o tujih agentih želela sprejeti že marca lani, a je od namere odstopila po množičnih protestih. Glede na prvotno različico iz lanskega leta je besedilo spremenjeno le v navedku, da se bodo morale skupine registrirati kot "organizacije, ki sledijo interesom tuje sile" in ne kot "agenti tujega vpliva". Razen tega vsi drugi deli ostajajo nespremenjeni. Kritiki sicer očitajo vladajoči stranki, da državo vodi bližje k Rusiji in se oddaljuje od cilja pridružitve EU. Borrell kritiziral nasilje nad protestniki Vodja zunanje politike EU Josep Borrell je izjavil, da odločno obsoja nasilje in da je uporaba sile "nesprejemljiva". "Odločno obsojam nasilje nad protestniki v Gruziji, ki so mirno demonstrirali proti zakonu o tujem vplivu," je pojasnil. "Gruzija je država kandidatka za članstvo v EU, zato njene oblasti pozivam, naj zagotovijo pravico do mirnega zbiranja. Uporaba sile za zatrtje protestnikov je nesprejemljiva," je dodal. Spomnimo Gruzijo so že v aprilu pretresli protesti in nasprotovanja glede predlaganega zakona o tujih agentih. Razprava je bila tako burna, da je prišlo do pretepa v parlamentu, potem ko je poslanca vladne koalicije Mamuka Mdinaradzeja s pestmi napadel opozicijski 'kolega' Aleko Elisašivili. Vladajoča stranka Gruzijske sanje je namreč v začetku meseca aprila sporočila, da bo znova poskušala skozi parlament spraviti zakonodajo, ki od organizacij, ki sprejemajo sredstva iz tujine, zahtevajo, da se registrirajo kot tuji agenti, če tega ne storijo pa so jim zagrožene denarne kazni.