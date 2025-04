Nasini astronavti po vrnitvi: 'V vesolju ne čutimo politike'

OGLAS

Nasina Sunita Williams in Butch Wilmore sta pritegnila svetovno pozornost, ko so se med junijskim testnim poletom na Mednarodno vesoljsko postajo pojavile težave z njunim vesoljskim plovilom Boeing Starliner. V vesolju sta namesto tedna dni preživela več kot devet mesecev. Med čakanjem na prevoz domov smo se na Zemlji spraševali, ali sta zapuščena, nasedla ali pa sta se morda kje zataknila; vse to sta zanikala. Astronavtka slovensko-indijskega rodu je priznala, da sta z Wilmorejem ob odhodu na poskusno misijo Starliner vedela, da je letenje z novim vesoljskim plovilom nekaj edinstvenega, a nobeden ni pričakoval pozornosti, ki jo je pritegnilo njuno podaljšano bivanje v vesolju. "Zelo hvaležna, zelo presenečena sem, da sva lahko en pozitiven element, ki združuje ljudi," je dejala Williamsova in dodala, da ne gre zgolj za njeno delo: "Smo člani posadke Mednarodne vesoljske postaje in delamo to, kar počnejo vsi drugi naši prijatelji v astronavtski pisarni: hodimo na delo in se usposabljamo ter delamo na neverjetnih znanstvenih eksperimentih."

Tiskovna konferenca ob vrnitvi astronavtov

Kdo je kriv, plovilo? Joe Biden? Astronavta sta po poročanju CNN potrdila, da je plovilo Starliner kljub težavam vendarle zelo sposobno, Wilmore je rekel, da bi ob priložnosti znova letel z njim: "Odpravili bomo vse težave, na katere smo naleteli," je obljubil. Na tiskovni konferenci so ju spraševali tudi o političnih pritiskih, ki sta jih astronavta bila deležna vsaj na našem planetu: "Ko smo tam zgoraj in delujemo v vesolju, ne čutimo politike," je dejal njun kolega Nick Hague, ki se je v nizki zemeljski orbiti zadržal od septembra lani. "Da smo bili zapuščeni in pozabljeni in vse? Nismo bili niti blizu ničesar od tega," je dejal Wilmore. Ameriški predsednik Donald Trump in glavni izvršni direktor SpaceX-a ter Trumpov svetovalec Elon Musk sta si večkrat pripisala zasluge za vrnitev astronavtov ter obtožila administracijo nekdanjega predsednika Joeja Bidna, da je astronavte v vesolju zapustila zaradi političnih razlogov, čeprav za to trditev ni javno dostopnih dokazov. Wilmore je v odgovoru ponovil prejšnje trditve, da verjame Musku in Trumpu.

Poslikava Sunite Williams na križišču v mestu Hyderabad v Indiji

Ljubo doma "Ali sem razmišljal o tem, da ne bom prisoten v srednješolskem letu moje hčerke? Seveda," je za Fox News pojasnil Wilmore, a dodal, da to ni smelo vplivati na opravljanje njegovega poklica: "Ne gre zame, ne gre za moja čustva. Gre za program človeških vesoljskih poletov: to so naši nacionalni cilji." "Bila sta produktivna, pospešila sta nalogo postaje, Suni je bila poveljnica postaje, zato je ona vodila vse naloge," je Hague pohvalil Williamsovo, ki je najbolj pogrešala svojega moža, pse in tek.

Tiskovna konferenca ob vrnitvi astronavtov