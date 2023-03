Ženska 'Andrew Tate': Ne kuhate, moške ponižujete. Večina vas je slabih žen

Na spletu je namreč v zadnjih nekaj mesecih s svojimi izjavami, ki so podobne Tatovim, zaslovela 26-letna Hannah Pearl Davis . Število njenih sledilcev se je od decembra s števila 80.000 povzpelo na 1,3 milijona. Njeni oboževalci pa so jo celo začeli klicati 'ženska Andrew Tate'.

Konec decembra je ameriški vplivnež Andrew Tate pristal v romunskem priporu, obenem pa izginil z družbenih omrežij. Tate si je s svojimi kontroverznimi mnenji in objavami na omrežjih sicer nabral več milijonov oboževalcev, ki pa so očitno po njegovi četrtletni odsotnosti že našli novo mnenjsko voditeljico.

Z novim vzdevkom jo sicer naslavljajo tudi tisti, ki se z njenimi nazori ne strinjajo. Ti jo označujejo tudi za "zadnjo slavno mizoginistko".

A vplivnica, sicer najbolj poznana po srednjem imenu Pearl, zatrjuje, da ne sovraži žensk. "Priznavanje temeljnih resnic, kot je ta, da so si ženske in moški različni, se označuje kot mizoginijo," odgovarja.

"Kritike so neizogiben člen mojega dela, sploh zdaj, ko končno nekdo zavzema moški vidik". Ob tem zatrjuje, da v spletnem prostoru ni dovolj "empatije do moških" in njihovega mnenja. V intervjuju za Insider je dejala, da so "moški diskriminirani s strani sodnega sistema in feministk".

'Ali so zahodne ženske dobre žene?'

Svoja mnenja in ideje sicer širi predvsem prek svojih podcastov, v katerih kritizira feministična načela, poveličuje Tata, sebe pa imenuje za "redko strastno zagovornico moškega mnenja". Poleg podcastov vplivnica snema tudi TikTok vsebine, prav tako je prisotna na drugih video platformah.

V posnetkih zagovarja, da so ženske odgovorne za partnerjevo varanje, da si ženske močnejše postave ne zaslužijo premožnejših moških in da bi moralo biti popolnoma normalno, da moški udari žensko.