Nasprotniki v konklavu: koga so najbolj zmotile papeževe izjave?

Papež Frančišek je v 12 letih papeževanja imenoval približno 110 primernih kardinalov in s tem na široko razprl mrežo po vsem svetu. Nekateri poznavalci razmer v Vatikanu tako ocenjujejo, da je pokojni papež Frančišek konklave že sestavil v korist naslednika, ki bo delil podobne poglede in nadaljeval njegovo delo. A zagotovil, da je skupina kardinalov soglasna, ni. Med kardinali so namreč tako konservativci kot tisti, ki se imajo za bolj progresivne.

V sporu s papežem Frančiškom naj bi bil tudi nemški kardinal Gerhard Ludwig Müller, ki ga je imenoval prav Frančišek. Strinjala se nista predvsem glede blagoslova homoseksualnih parov, kar je Müller označil za krivoverstvo.

Leta 2019 je zakrožilo tudi odprto pismo duhovnikov in akademikov na 20 straneh z očitki na račun papeža Frančiška. Med glavnimi kritiki je bil ameriški kardinal Raymond Burke, ki že dolgo nasprotuje papeževemu stališču glede pravic homoseksualcev in vprašanj socialne pravičnosti. Frančišek je Burka potisnil na obrobje in mu celo odvzel plačo in stanovanje, ki ga je subvencioniral Vatikan. Burke je trdil, da čeprav papež Frančišek ni bil naklonjen njegovemu vodenju in pogledom, ga nikoli ni imel za nasprotnika. Burke je sicer še vedno priljubljen med konservativnimi ameriškimi katoličani.