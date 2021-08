Ljudje bežijo iz Afganistana, gre pri tem za moralni polom Zahoda?

V javnost so prišli grozljivi posnetki s kabulskega letališča. Panična množica je prebila ves varnostni sistem. Nekateri so padali celo z letal. Kako je to mogoče? Politolog in obramboslovec ter profesor na Fakulteti za družbene vede Bogomil Ferfila pravi, da so ZDA in Nato naredili veliko napako, ko so iz svojih rok izpustili vojaško letališče Begram, ki je bilo eno najvarnejših letališč na svetu. Problem kabulskega letališča je v tem, da je sredi mesta. Zdaj so se vsi varnostni sistemi podrli, pravi Ferfila: "Letališče je neopremljeno, na nivoju afriških letališč, sprejemna stavba je majhna in vse to botruje temu kaosu, ki ga vidimo."

Ferfila: Vedeli so, da bo Zahod pobral šila in kopita, zato so talibanom povsod odpirali vrata

Slovenskim državljanom pa se je med tem uspelo prebiti mimo talibanov. "Bil sem zelo presenečen, da so jim na koncu prav talibani omogočili dostop do letališča," to komentira Admir Barčič, ki je vez med trojico, ki je obstala v Kabulu, in domovino.