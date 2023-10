Raziskovanje morskega dna je zagotovo kar razburljiv poklic. Sploh, če nepričakovano v globinah norveškega morja odkrijete britansko podmornico, ki so jo v drugi svetovni vojni torpedirali Nemci. Sprva niso vedeli, na kakšno razbitino so naleteli, a izkazalo se je, da bi lahko šlo za plovilo, ki že 83 let leži na dnu morja. Kako se je zgodovinska podmornica znašla na dnu morja in kako to, da je niso odkrili prej?