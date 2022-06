Našli lastnino pogrešanega novinarja, žena izgubila upanje

Brazilska policija je našla osebne predmete britanskega novinarja in brazilskega raziskovalca. Izginila sta pred tednom dni v oddaljenem kotičku brazilske Amazonije, sicer poznanem po razvpitem nezakonitem rudarjenju in trgovini z mamili.

Brazilska policija je danes sporočila, da so v bližini območja, kjer so nazadnje videli novinarja Doma Phillipsa in raziskovalca Bruna Pereira, našli Phillipsove škornje in nahrbtnik, poln oblačil, ter Pereirovo osebno izkaznico, njegove natikače, črne hlače in škornje, poroča BBC. Po novici, da so našli njune osebne predmete, je Phillipsova tašča na družbenih medijih zapisala: "Nista več z nami." Njegova žena pa je zapis pozneje delila na svojem profilu.

Policija je sicer že prejšnji teden na ribiškem čolnu našla ostanke človeške krvi in jih poslala v analizo. Zaradi suma povezave z izginotjem je aretirala lastnika čolna Amarilda da Costa, znanega tudi kot Pelado, ki ga policija povezuje z lokalnimi zločinskimi organizacijami.

icon-expand Preiskovalci v trenutku, ko so našli nahrtnik novinarja Doma Phillipsa. FOTO: AP

"Pereirova in Phillipsova smrt je ogromna izguba za skupnost. Ta moška sta za mirno življenje domačinov žrtvovala svoje življenje," je dejal vodja ene izmed lokalnih avtohtonih skupnosti. Lokalne prebivalce zdaj skrbi za varnost. Menijo, da bi pripadniki zločinskih organizacij, ki so povezani z nelegalnim lovom, ribolovom, rudarjenjem in trgovino z mamili, dejanje lahko ponovili. "Tisti ribiči, ki jih financirajo zločinci bodo brez zadržkov naredili isto, kar so najbrž naredili Brunu - končali naša življenja. Ker nas vidijo kot ovire."

icon-expand Policisti med prevozom najdenih stvari pogrešanih strokovnjakov. FOTO: A.P.