Našli zapiske Letbyjeve: 'Sem grozna in zlobna oseba. Ubila sem jih namerno'

"Sem grozna in zlobna oseba. Ubila sem jih namerno, ker nisem dovolj dobra, da bi lahko skrbela zanje," so iz zapiskov obtožene medicinske sestre Lucy Letby na četrti dan sojenja brali policisti. Več popisanih strani je policija na njenem domu odkrila ob aretaciji leta 2018, iz njih pa je razvidno, da je bila medicinska sestra v hudi duševni stiski.

V nekaterih izmed zapiskov svojo krivdo celo prizna. "Jaz sem zlobna, to sem storila." Na drugem ročno popisanem listu je krivdo za smrti in kolapse znova prevzela nase: "Ne zaslužim si živeti. Ubila sem jih namenoma." S popisanih listov se lahko preberejo tudi drugačne izpovedi. Misli, kot so: "Ne morem govoriti", "Ne morem dihati," "Kako naj to preživim?" in "Nisem dovolj dobra, nikoli ne bom imela svojih otrok," nakazujejo, da je bila v stiski in je potrebovala pomoč, piše Guardian.

K slednjemu se je pri razlagi zapiskov zatekel tudi njen odvetnik Benjamin Myers. Pravi, da so izpovedi "boleči izlivi mlade ženske, v velikem strahu in obupu, ko se zave obtožb proti njej". Dodal je, da misli na papirju izražajo boleče stanje njenega duha in občutke, s katerimi se je spopadala, ko so jo obtožili ubijanja otrok. "Zanje je skrbela po svojih najboljših močeh. Kar vidite, je tesnoba, ne krivda," je zaključil.

'Kakšne dokaze imajo proti meni?'

Letby se je na papirju spraševala tudi kakšne dokaze proti njej so našli policisti, nato pa si kar sama odgovorila: "Nobenih. Ničesar nisem naredila narobe, zakaj bi se morala skrivati?" A sodišče poleg zapiskov prejema tudi drugačne potrditve, ki bremenijo medicinsko sestro. Priče so namreč pod prisego potrdile, da je Letbyjeva po smrti otrok z mrtvimi dojenčki večkrat družinam pomagala pri zadnjemu fotografiranju, pri čemer naj bi jim nudila tudi oporo in z njimi preživela dalj časa.