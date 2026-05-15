Našli lobanjo češke svetnice, tat jo je prekril z betonom

35-letni moški je priznal, da je v torek ukradel lobanjo iz steklene vitrine v baziliki sv. Lovrenca in sv. Zdislave. Po navedbah policije je nasprotoval razstavljanju lobanje ter jo je nameraval prekriti z betonom in nato odvreči v reko.

"Vemo, da jo je danes želel potopiti v reko (...). Če nam včeraj ne bi uspelo pridržati moškega, verjetno lobanje nikoli ne bi našli," je pojasnil vodja lokalne policije. Ta je moškega pridržala v mestu Mlada Boleslav severovzhodno od Prage po zaslugi "natančnega policijskega dela in nekaj policijske sreče."

Moški, ki je lobanjo v torek zvečer ukradel tik pred mašo, ko je bil alarm v cerkvi izklopljen, je lobanjo pred prihodom policije že prekril z betonom, zaradi česar zdaj strokovnjake čaka težka naloga, da jo restavrirajo.

Moški naj bi bil brez predhodne kazenske kartoteke, obtožen pa je več kaznivih dejanj, vključno s tatvino. Oblasti so zanj odredil pripor. Če bo spoznan za krivega obtožb, mu grozi do osem let zapora.