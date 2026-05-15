Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Našli lobanjo češke svetnice, tat jo je prekril z betonom

Praga, 15. 05. 2026 16.37 pred 2 urama 1 min branja 2

Avtor:
STA D.L.
Kraja lobanje na Češkem

Češka policija je našla lobanjo sv. Zdislave, svetnice plemiškega rodu, ki naj bi živela v 13. stoletju, potem ko je v torek izginila iz cerkve v mestecu Jablonne v Podještedi na severu države. Policija je osumljenca za tatvino, ki je krivdo priznal, prijela v četrtek.

35-letni moški je priznal, da je v torek ukradel lobanjo iz steklene vitrine v baziliki sv. Lovrenca in sv. Zdislave. Po navedbah policije je nasprotoval razstavljanju lobanje ter jo je nameraval prekriti z betonom in nato odvreči v reko.

"Vemo, da jo je danes želel potopiti v reko (...). Če nam včeraj ne bi uspelo pridržati moškega, verjetno lobanje nikoli ne bi našli," je pojasnil vodja lokalne policije. Ta je moškega pridržala v mestu Mlada Boleslav severovzhodno od Prage po zaslugi "natančnega policijskega dela in nekaj policijske sreče."

Moški, ki je lobanjo v torek zvečer ukradel tik pred mašo, ko je bil alarm v cerkvi izklopljen, je lobanjo pred prihodom policije že prekril z betonom, zaradi česar zdaj strokovnjake čaka težka naloga, da jo restavrirajo.

Moški naj bi bil brez predhodne kazenske kartoteke, obtožen pa je več kaznivih dejanj, vključno s tatvino. Oblasti so zanj odredil pripor. Če bo spoznan za krivega obtožb, mu grozi do osem let zapora.

Sv. Zdislava, ki naj bi bila rojena okoli leta 1220 in živela približno 30 let, je bila plemiškega rodu. Za svetnico jo je leta 1995 razglasil papež Janez Pavel II., bila je znana po usmiljenju, nesebičnosti in dobrodelnih dejanjih.

češka ukradena lobanja

Aretirali načelnika beograjske policije: je prikril sledi umora?

Francija preiskuje domnevno vmešavanje izraelskega podjetja v lokalne volitve

24ur.com Češka na nogah: iz cerkve ukradli lobanjo svetnice
24ur.com Slovenska in hrvaška policija iščeta oboroženega napadalca iz Medžimurja
24ur.com 'Velika sramota': neznanci na oltarju zaščitene cerkve pri Splitu zakurili žar
24ur.com Prijeli vlomilca, ki sta oropala trgovino z oblačili v Ljubljani
24ur.com Glavo Titovega kipa policista našla v prtljažniku 49-letnega domačina
24ur.com Policisti izsledili trojico, ki je v središču Ljubljane oropala moškega in žensko
24ur.com Kranjski policisti iščejo lastnike zaseženih predmetov
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Racional-ec
15. 05. 2026 17.32
Haha, kr svetnica pa kr lobanja 🤦‍♂️ a to vera dopusca kr tko?
Odgovori
+1
1 0
Naiskreni
15. 05. 2026 18.46
da to napises.... brukeee, da clovek nikoli ni slisal za relikvije pa že pisati zna.. 🤣
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Takšen otroški rojstni dan lahko pripravi le ona
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
vizita
Portal
Pri 28 letih so mu diagnosticirali raka, glavni simptom pa je bil nepričakovan
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
cekin
Portal
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Lokacije, kjer vas bo Dars 'lovil', če boste prehitri
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Vse povsod naenkrat
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713