Našli luknjo v zakonu: sporne zabave selijo iz nočnih klubov na ladjice

Da so zabave v nočnih klubih vir številnih okužb, je jasno že nekaj tednov, pa vendar hrvaške oblasti ne prepovedo njihovega delovanja. Sprejele so zgolj ukrepe o omejitvi števila obiskovalcev, pa ukrep obveznega vodenja seznamov, razkuževanja rok in merjenja temperature ob vstopu v lokal. Po številnih opozorilih hrvaških epidemiologov, da bi morali zabave, ki so kljub strogim pravilom pogosto ušle izpod nadzora, vendarle prepovedani ali pa vsaj omejiti, so sprejeli nov ukrep, da lahko lokali obratujejo zgolj do polnoči.

Lastniki najbolj obiskanih nočnih lokalov na dalmatinski obali so seveda takoj začeli pritiskati na oblasti, češ, da bodo zaradi ’neživljenjskih’ ukrepov ostali brez vira preživetja, saj lahko v lokalih, ki sprejmejo do 700 oseb, gostijo zgolj 200 oseb. A posnetki na družbenih omrežjih s teh zabav kažejo, da je realnost povsem drugačna. Mladina je nagnetena, ni sledu o varni medosebni razdalji. Zato ni čudno, da zadnje dni naši južni sosedje beležijo velik porast okužb, zlasti v starostni skupini med 15 in 24 let starosti. Posledično porast beležimo tudi pri nas, največ okuženih pa je prav med mladimi.

Zato je toliko bolj zaskrbljujoča informacija, o kateri poročajo lokalni dalmatinski mediji, da so lastniki lokalov začeli zabave seliti na ladje. Namreč, za ladje, ki jih praviloma uporabljajo za izlete in krajša turistična križarjenja, omejitve o delovnem času namreč ne veljajo, saj se ne obravnavajo kot gostinski obrati. Tako so ta vikend družbena omrežja polna reklam za tako imenovane ’party ladje’.

Lastnik enega od zadrskih klubov, ki je skozi celotno turistično sezono odprt in v svoje prostore vabi množice domačih in tujih turistov, je najel eno od turističnih ladij in jo spremenil v potujoči klub. Zabave je napovedal za ta petek, soboto in nedeljo, objavil kraj in uro odhoda ter uro prihoda nazaj v pristanišče. Ladja bo ves čas zabave plula po zadrskem arhipelagu. Solastnik zadrskega kluba Opera Pjerino Bebićje za Zadarski.hrdejal, da se strinja z ukrepi, da se omeji širjenje okužbe, a da so prav lastniki lokalov najbolj na udaru in jim grozi propad. Vztraja, da s t.i. party ladjami želijo zgolj delati in preživeti. Na očitke, da so prav te zabave vir širjenja okužb, pa odgovarja, da se držijo vseh predpisanih ukrepov. "Pripravljamo izlete za naše stranke in goste. Ladje niso nič povezane z nočnim klubom. Na ta način bomo izkoristili svoje ime in privabili čim več ljudi. A ne bomo privabljali množic, pa čeprav bi lahko, pač pa bomo število gostov omejili na 150 in upoštevali vse predpise. Zabave bomo zaključili opolnoči, vse dogodke pa smo prijavili tudi lokalni Civilni zaščiti," pravi Bebić in dodaja, da delajo vse znotraj zakonskih okvirjev.

Očitke, da je na zabavah vendarle več ljudi kot je dovoljeno in da se mladi ne držijo vseh ukrepov, zavrača."Ne želim napeljevati k ničemer, ampak videl sem posnetke in lokalov v Avstriji in v Nemčiji, bil sem na Sinjski alki, kjer se je trlo ljudi, pa se nikomur ni nič zgodilo. Zakaj mi ne moremo v skladu z obstoječimi priporočili delati?" se sprašuje Bebić.