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Noč prej našli molotovko, zjutraj gorelo sedem vozil

Zagreb, 16. 08. 2026 17.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
V Zagrebu zagorelo šest avtomobilov

Zjutraj je na območju Zagreba zagorelo šest avtomobilov. Noč pred požarom je policija na isti lokaciji našla tudi molotovko. Ko so na kraj prišli gasilci, so goreli štirje avtomobili, še tri vozila pa so bila zaradi ognja poškodovana.

Kot je za hrvaški portal Net.hr potrdil poveljnik zagrebških gasilcev Siniša Jembrih, je požar izbruhnil na dvorišču avtosalona na Zagrebački cesti. Gasilci so prijavo prejeli ob 6.07 in požar kmalu spravili pod nadzor. Goreli so štirje avtomobili, še tri vozila pa so bila zaradi požara poškodovana.

Po podatkih gasilcev so zagoreli dva audija, dva mercedesa, škoda in BMW. Zaradi požara je bil poškodovan tudi Renaultov kombi sosednjega objekta. Skupno je bilo tako poškodovanih sedem vozil.

Posebej zbuja pozornost podatek, da je policija že noč pred požarom na isti lokaciji našla molotovko, čeprav povezave z dogodkom na hrvaški Policiji niso potrdili. 

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