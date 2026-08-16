Noč prej našli molotovko, zjutraj gorelo sedem vozil

Kot je za hrvaški portal Net.hr potrdil poveljnik zagrebških gasilcev Siniša Jembrih , je požar izbruhnil na dvorišču avtosalona na Zagrebački cesti. Gasilci so prijavo prejeli ob 6.07 in požar kmalu spravili pod nadzor. Goreli so štirje avtomobili, še tri vozila pa so bila zaradi požara poškodovana.

Po podatkih gasilcev so zagoreli dva audija, dva mercedesa, škoda in BMW. Zaradi požara je bil poškodovan tudi Renaultov kombi sosednjega objekta. Skupno je bilo tako poškodovanih sedem vozil.

Posebej zbuja pozornost podatek, da je policija že noč pred požarom na isti lokaciji našla molotovko, čeprav povezave z dogodkom na hrvaški Policiji niso potrdili.