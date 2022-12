Našli najstnike, ki jih je veter na deskah odnesel 20 kilometrov daleč

Štirje najstniki, dva 18-letna fanta in dve dekleti, stari 18 in 19 let, so v ponedeljek odveslali s plaže v mestu Rosebud, nato pa jih je ujel močan veter, ki jih je okoli dveh zjutraj odnesel v zaliv na otoku Swan Island, je sporočila policija.

"Premraženi in dezorientirani so našli zavetje v koči. Ko je vzšlo sonce, so se potepali po otoku in našla jih je varnostna služba, nato pa so jih odpeljali v bolnišnico," so dodali.

Mladostniki so večer prej šli na plažo, da bi proslavili zaključek šolanja. Iskati so jih začeli ob osmih zvečer, ko je mimoidoči na plaži opazil njihove stvari, našli pa so jih več kot 12 ur kasneje.

Iskali so jih tudi iz zraka z letalom in reševalnimi helikopterji, na pomoč pa so priskočili še okoliški prebivalci s svojimi čolni. Nazadnje pa so jih odkrili varnostniki med rutinskim obhodom.