Izrael napadel še Hutijevce, v Libanonu našli nepoškodovano truplo Nasrale

Izraelska vojska je potrdila, da je napadla več ciljev Hutijevcev v Jemnu. Napadli so elektrarno in pristanišče, skozi katerega naj bi v državo prihajalo iransko orožje. ZDA so medtem sporočile, da lahko na Bližnji vzhod v kratkem času pošljejo svoje vojake. Izraelci medtem nadaljujejo z napadi v Libanonu. V soboto so ubili še enega visokega poveljnika šiitskega gibanja Hezbolah Nabila Kauka. aradi izraelskih napadov na Libanon bi lahko po ocenah svoje domove zapustilo skoraj milijon ljudi, je na tiskovni konferenci povedal libanonski premier Nadžib Mikati.

Izraelska vojska je potrdila, da je izvedla obsežen zračni napad na cilje Hutijevcev, v katerem je sodelovalo na desetine letal zračnih sil. Napadli so njihove cilje na območjih Ras Issa in pristanišča Hodeidah v Jemnu. "V današnji obsežni operaciji je več deset letal, vključno z bojnimi letali, letali za oskrbo z gorivom in izvidniškimi letali, napadlo vojaške cilje hutijevskega terorističnega režima na območjih Ras Ise in Hodaide v Jemnu," je povedal predstavnik izraelske vojske. Do zračnih napadov je prišlo dan po tem, ko so jemenski Hutijevci, ki jih podpira Iran, sporočili, da so z balistično raketo napadli letališče Ben Gurion v Tel Avivu prav v času, ko se je izraelski premier Benjamin Netanjahu z letalom vračal domov. Izrael je pristanišče v Hodaidi napadel že julija in povzročil za vsaj 20 milijonov dolarjev škode. Cilje, ki so jih napadli danes, so uporabljali Hutijevci, ki so zasedli jemensko prestolnico Sana leta 2014, da so iransko orožje in opremo za vojaške namene preselili v regijo, je sporočila izraelska vojska. Kot so sporočili, je bil napad odziv na nedavne napade hutijevskega režima na Izrael.

Iz Pentagona so medtem sporočili, da ohranjajo možnost napotitve sil v kratkem času in so odločeni preprečiti Iranu in njegovim zaveznikom "izkoriščanje situacije ali širitev konflikta". "Ameriški obrambni minister Lloyd Austin in ministrstvo za obrambo ostajata osredotočena na zaščito ameriških državljanov in sil v regiji, obrambo Izraela in umirjanje razmer z odvračanjem in diplomacijo," so pojasnili. Medtem je tiskovni predstavnik Bele hiše za nacionalno varnost dejal, da vsesplošna vojna med Izraelom ter Hezbolahom ter Iranom ni način za vrnitev razseljenih izraelskih državljanov na sever države. Ubit še en poveljnik Hezbolaha Izrael je medtem v Libanonu v soboto ubil še enega poveljnika Helzbolaha. Kauka, ki je bil član Hezbolahovega sveta za varnost, je v soboto ubilo izraelsko letalstvo, je sporočila izraelska vojska. Kot so dodali, je bil Kauk blizu vrhu gibanja ter je bil neposredno vpleten v teroristične akcije proti Izraelu in njegovim državljanom. Kauk naj bi v okviru Hezbolaha deloval od 80. let prejšnjega stoletja, bil je tudi član centralnega sveta Hezbolaha. V gibanju njegove smrti za zdaj uradno niso potrdili. V zadnjih dneh je bilo v izraelskih napadih v Libanonu ubitih več visokih predstavnikov Hezbolaha, v petek tudi dolgoletni vodja Hasan Nasrala. Njegovo truplo so našli nedotaknjeno, poroča Reuters, Hezbolah pa še ni sporočil, kdaj bo njegov pogreb. Izrael je napovedal, da bo napade na šiitsko gibanje v Libanonu še nadaljeval. Po poročanju izraelskih medijev so v petkovem zračnem napadu na podzemni bunker v Bejrutu, v katerem je bil Nasrala, uporabili več kot 80 ton bomb, vključno s t. i. razbijalkami bunkerjev, bombami, ki lahko uničijo posebej utrjene zgradbe. V napadu je sodelovalo najmanj 10 letal. Poleg njega je bilo, kot je sporočila izraelska vojska, ubitih še 20 drugih voditeljev Hezbolaha, med njimi poveljnik južnih enot Ali Karaki ter vodja Nasralovih varnostnikov Ibrahim Husein Džazini. Ubit naj bi bil tudi dolgoletni zaupnik Nasrale Samir Taufik Dib, poroča BBC. Skupaj so bili v bunkerju v Bejrutu, ki je bil pod več civilnimi zgradbami.

Hezbolah žaluje za ubitim voditeljem Nasralo. FOTO: AP icon-expand

Iranski zunanji minister Abas Aragči je dejal, da smrt iranskega generala Abasa Nilforušana, ki je bil v petek v Bejrutu ubit skupaj z vodjo šiitskega gibanja Hezbolah Hasanom Nasralo, ne bo ostala nekaznovana. Nilforušan je bil poveljnik enot Kuds. Gre za enote islamske revolucionarne garde za operacije v tujini. "Ta grozen zločin agresorskega sionističnega režima ne bo nekaznovan," je dejal minister ter napovedal, da bodo poleg tega uporabili vsa politična, diplomatska in pravna sredstva za pregon "zločincev in njihovih podpornikov". Iran je že v soboto ostro obsodil izraelski umor vodje šiitskega gibanja Hezbolah, ki ga Teheran že leta financira. Iranski podpredsednik Džavad Zarif pa je danes dejal, da se bo Iran odzval, ko bo ocenil, da je primerno, odločitev o tem pa bo sprejeta na najvišji ravni. Iranski verski vodja ajatola Ali Hamenej je ob smrti Nasrale, ki ga je označil za mučenika, v soboto razglasil petdnevno žalovanje.

Izraelski napadi na jugu Libanona FOTO: AP icon-expand