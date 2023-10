Na površje dvignili še zadnje ostanke podmornice Titan

Turistična podmornica je 18. junija izgubila stik z matično ladjo med potopom do razbitin Titanika in sledila je obsežna iskalna akcija. Več dni je tlelo upanje, da bodo potniki preživeli tudi s pomočjo zalog kisika, pet dni kasneje pa so okoli 487 metrov stran od razbitin Titanika našli ostanke podmornice. V podmornici so bili trije britanski in dva pakistanska državljana.

Spomnimo, svetovni mediji so bili junija preplavljeni z novicami o iskanju pogrešanega podvodnega plovila Titan, ki je s petimi potniki na krovu izginilo med potopom do razbitin Titanika. Za reševalno in iskalno akcijo so takrat stali posamezniki, ki vse do zadnjega niso izgubili upanja, da bodo plovilo naposled le našli in uspeli rešiti. "Načrtovali smo, da bomo peterico rešili z morskega dna. Morali smo premagati uro," se začetka iskanja spominjata reševalca Jesse Doren in Edward Cassano. A kljub začetnemu optimizmu je misijo na koncu čakala tragedija. "Smo profesionalci, a tudi mi smo potrebovali trenutek. To nas je prizadelo," so povedali.