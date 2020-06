Našli domnevne ostanke pogrešanih otrok iz ZDA, mama del apokaliptičnega kulta

Policisti, ki so preiskovali primer, so odkrili človeške ostanke na domu Chada Daybella , s katerim se je Lori poročila oktobra. Čeprav jih še niso identificirali, obstaja strah, da gre za pogrešana otroka. Daybell je sicer avtor več apokaliptičnih romanov, ki ohlapno slonijo na mormonski religiji. Par je prav tako del skupine, ki se pripravlja na konec sveta – organizacija z imenom Preparing a people je sicer že zanikala, da bi šlo za kult.

Joshua , poznan tudi kot JJ Vallow , ki je bil ob izginotju star sedem let, in njegova sedemnajstletna sestra Tylee Ryan , sta pogrešana že od septembra leta 2019 . Njuno mamo Lori Daybell so februarja aretirali na Havajih zaradi zapustitve otrok in razžalitve sodišča.

Novembra so stari starši enega izmed otrok – Lori je bila poročena vsaj petkrat – poklicali policijo, naj preverijo, kaj se dogaja z otroki na njihovem domu v Rexburgu. Ugotovili so, da Joshue in Tylee nihče ni videl že več mesecev. Njuna mama ni želela odgovarjati na vprašanja policistov oziroma je celo zanikala njun obstoj. Dan zatem je zapustila mesto. Oblasti so v bližnjem skladišču, kjer je Lori imela v najemu svojo enoto, našli oblačila in igrače, ki so pripadale otrokoma.

Sodeč po ločitvenih dokumentih, ki jih je vložil njen pokojni mož Vallow, je Lori verjela, da "se bo Jezus Kristus ponovno vrnil na Zemljo julija 2020". Prav tako naj bi Vallowu grozila, da ga bo ubila, če ji bo stal napoti, in zatrdila, da ji bo pomagal angel, ko se bo znebila trupla. Po tem, ko mu je grozila, je zaprosil za prepoved približevanja. Opisal jo je kot osebo, obsedeno z izkušnjami skorajšnje smrti in duhovnimi videnji, pomoči pa ni želela poiskati, saj se je bala, da bi "ugotovili, da je nesmrtno bitje".

Lori se je z Daybellom poročila dva meseca po smrti Vallowa in le dva tedna po smrti Daybellove žene Tammy. Čeprav naj bi umrla naravne smrti, so se oblasti odločile za izkop trupla, ko je Chad tako hitro spet skočil v zakonski jarem.