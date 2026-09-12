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Policija našla pištolo, s katero naj bi 21-letnik ustrelil policista

Ljubljana, 12. 09. 2026 17.14 pred 10 minutami 1 min branja 0

Avtor:
24UR POPOLDNE Ne.M.
Policijska intervencija na Gorenjskem

Ljubljanska policija je našla pištolo, s katero naj bi 21-letnik včeraj na gorenjski avtocesti ustrelil policista. Moški je policista razorožil in zbežal z ukradenim policijskim vozilom, na begu pa je odvrgel strelno orožje. Za 24UR POPOLDNE se je odzval predsednik Sindikata policistov Slovenije.

Več v današnji oddaji 24UR. 

Spomnimo, osumljenca so prijeli v okolici Radovljice. Ker je med begom odvrgel strelno orožje, so policisti teren prečesavali vse do mraka, iskalno akcijo pa nadaljevali zjutraj.

"Postopek obravnave sta policista izvedla ustrezno", je za 24UR POPOLDNE povedal predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak. Ker je bil voznik normalen, ni bilo potrebe za takojšnje hujše ukrepe, je pojasnil in dodal: "Če bi policista osebo vklenila, bi bil na koncu očitek, da sta prehitro, prekomerno uporabila silo, osebo uklepala brez potrebe, ga držala vklenjenega in podobno."

Policista sta bila na kraju prometne nesreče, kjer sta delala na tem, da zadevo čim prej rešita, popišeta in sprostita promet, ker je bila na cesti gneča, je še izpostavil Toplak: "Petek je bil in ljudje so se vračali proti Avstriji. Namesto tega se je zadeva zakomplicirala, ampak tega ni bilo moč predvideti prej, ker je bil občan normalen."

Preberi še 21-letnik, ki je ustrelil policista, dan prej v pridržanju

V uredništvo smo prejeli neverjeten videoposnetek z gorenjske avtoceste, na katerem vidimo povsem razbit črn audi, ki je zapeljal v predor, medtem ko mu je pogled zakrival dvignjen pokrov motorja. Šlo naj bi za isto vozilo, s katerim je 21-letnik pred tem povzročil nesrečo in pobegnil.

Preberi še Posnetek vožnje s povsem razbitim audijem, s katerim je 21-letnik pobegnil
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