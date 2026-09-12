Policija našla pištolo, s katero naj bi 21-letnik ustrelil policista

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Spomnimo, osumljenca so prijeli v okolici Radovljice. Ker je med begom odvrgel strelno orožje, so policisti teren prečesavali vse do mraka, iskalno akcijo pa nadaljevali zjutraj.

"Postopek obravnave sta policista izvedla ustrezno", je za 24UR POPOLDNE povedal predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak. Ker je bil voznik normalen, ni bilo potrebe za takojšnje hujše ukrepe, je pojasnil in dodal: "Če bi policista osebo vklenila, bi bil na koncu očitek, da sta prehitro, prekomerno uporabila silo, osebo uklepala brez potrebe, ga držala vklenjenega in podobno."

Policista sta bila na kraju prometne nesreče, kjer sta delala na tem, da zadevo čim prej rešita, popišeta in sprostita promet, ker je bila na cesti gneča, je še izpostavil Toplak: "Petek je bil in ljudje so se vračali proti Avstriji. Namesto tega se je zadeva zakomplicirala, ampak tega ni bilo moč predvideti prej, ker je bil občan normalen."