Po izgubi stika našli pogrešani plovili s pomočjo za Kubo

"Z olajšanjem lahko potrdimo, da je mehiška mornarica našla plovili, posadki sta na varnem, plovili pa nadaljujeta pot proti Havani," je povedal predstavnik humanitarnega konvoja Nuestra America.

Mehiška mornarica je v četrtek sporočila, da je začela iskalno akcijo, po tem ko ni uspela vzpostaviti komunikacije s ploviloma. Mornarica sicer zaenkrat še ni potrdila, da so plovili našli.

Plovili, ki sta iz Mehike izpluli pred tednom dni z devetimi ljudmi na krovu, sta del mednarodnega konvoja. Ta je v Kubo, ki se tudi v luči ameriškega embarga na gorivo sooča s humanitarno krizo in pogostimi izpadi elektrike, doslej prepeljal 50 ton zdravil, hrane, solarnih panelov in drugih dobrin.