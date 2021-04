Našli pogrešano podmornico, člani posadke mrtvi

Indonezijska vojska je potrdila, da so našli od srede pogrešano podmornico in da je vseh 53 članov posadke mrtvih. Ob tem so našli tudi več predmetov s podmornice, ki je potonila v bližini otoka Bali. Oblasti so navedle, da so zgodaj zjutraj prejeli signale z lokacije več kot 800 metrov globoko, za vizualno potrditev pa so uporabili podvodno reševalno vozilo, ki ga je posodil Singapur.

Pogrešano podmornico so našli razbito na več delov na dnu morja ob obali otoka Bali, je še sporočila vojska. Načelnik mornarice Judo Margono je ob tem pojasnil, da je podmornica razpadla na tri dele. "S tem verodostojnim dokazom lahko potrdimo, da je KRI Nanggala 402 potonila in da je vseh 53 članov posadke na krovu umrlo med opravljanjem dolžnosti," je na novinarski konferenci dejal poveljnik indonezijske vojske Hadi Tjahjanto. Po besedah Tjahjanta so danes našli še več predmetov s podmornice, med drugim sidro in varnostna oblačila, ki so jih nosili člani posadke. Skoraj 60 metrov dolga in 1300 ton težka podmornica, ki so jo izdelali v Nemčiji, je bila zadnjič v stiku s kopnim v sredo zjutraj. Izginila je med vojaško vajo okoli 95 kilometrov severno od Balija. Vojska je že v soboto sporočila, da so našli več predmetov v bližini zadnje znane lokacije podmornice, ki bi lahko prihajali z nje. Med drugim so našli steklenico z mazivom za periskop in del torpeda, ti deli pa ne bi ušli iz podmornice, če ta ne bi bila pod velikim pritiskom.