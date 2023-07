Našli psa umorjenega argentinskega kriptomilijonarja, a morilca še iščejo

Na družbenih medijih je objavila obvestilo o najdenčku in priložila njegovo fotografijo. Na drugi strani pa je s pomočjo družbenih omrežij informacije o najdenih psih iskal prijatelj umorjenega. Ko je videl Camilino objavo, je psa prepoznal, ga prevzel in nato predal preiskovalcem.

Francoski buldog Cooper je svojega lastnika Fernanda Péreza Algabo spremljal povsod. Pred dobrimi 10 dnevi, ko je Algaba izginil, pa je z njim izginil tudi njegov pes. Algabino truplo so nato našli razkosano v kovčku in nahrbtniku v rečnem kanalu. Psa, za katerega so preiskovalci upali, da bi lahko pomagal pri preiskavi, pa so še vedno pogrešali.

Kot je pojasnil Pilepich, so se dobili na polju v enem od delov Buenos Airesa, Algaba mu je po predaji denarja vrnil vozilo, sam pa je ostal na njivi. Rekel naj bi mu, da bo nekdo prišel ponj. Kriminalisti zdaj preverjajo morebitne posnetke nadzornih kamer, da se prepričajo o resničnosti teh navedb. Po navedbah virov iz tožilskih krogov, sta Vargas in Pilepich za zdaj zadnji osebi, ki sta Algabo še videla živega.

Kriminalisti so upali, da bo pasji čip razkril geolokacije gibanja psa. S tem pa bi lahko tudi podal informacije o zadnjih lokacijah, na katerih se je nahajal umorjeni. Vendar se je izkazalo, da čip ni opremljen s sledilnikom GPS. Preiskovalci so tako zova naleteli na slepo ulico.

Algaba naj bi sicer konec februarja po telefonu grozil Vargasu, zvočne posnetke pa so objavili nekateri argentinski mediji. "Uničil ti bom življenje, ti papiga. Zdaj si ves pameten. Izdal si me, izdajalec. Vrnil mi boš vsak peso, ki mi ga dolguješ, ti k***** sin," je dejal v zvočnem sporočilu. Marca naj bi Algaba v lokalnem mediju Diputados Bonaerenses Pilepicha in Vargasa obtožil "milijonske prevare" v zvezi z nakupom in prodajo stanovanj, piše Infobae. Ni jasno, ali je denar, ki sta mu ga bila dolžna, povezan s tem poslom.

V priporu je trenutno le ena oseba, trans ženska, ki naj bi bila povezana z rdečim kovčkom, v katerem so našli nogi in roko žrtve. Sumijo jo sodelovanja pri umoru. V torek naj bi sodni izvedenec opravil analizo madežev krvi na oblačilih, ki so jih našli med hišno preiskavo njenega doma.

Glavnega osumljenca (ali več njih) še iščejo. Prav tako pa še vedno ni povsem jasen motiv umora.