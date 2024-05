Našli razbitine helikopterja, iranski predsednik in zunanji minister mrtva

Iranski mediji, med njimi tiskovna agencija Fars, so delili posnetke iz drona, ki so bili videti kot razbitine helikopterja. Državna televizija je prej v ponedeljek poročala, da je turški dron zaznal koordinate nesreče in o tem obvestil iranske reševalce. Rdeči polmesec je sporočil, da iskalno akcijo v težkih razmerah na goratem območju, ki ga pokrivata gosta megla in dež, izvaja 73 reševalnih ekip.

Tiskovna agencija Mehr je potrdila, da sta v nesreči, poleg Raisija in Abdollahaina, umrla še guverner vzhodnega Azerbajdžana Malik Rahmati in imam iz Tabriza Muhammad Ali al-Hašem . V skladu z ustavo islamske republike bo pristojnosti predsednika prevzel podpredsednik. To je od leta 2021 Mohammad Mokber .

Izrazi zaskrbljenosti in ponudbe za pomoč so prišli tudi iz tujine, vključno z Irakom, Kuvajtom, Katarjem, Savdsko Arabijo, Sirijo, Rusijo in Turčijo, pa tudi iz EU, ki je aktivirala svojo kartografsko službo za hitro odzivanje, da bi pomagala pri iskanju.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Naser Kanani se je zahvalil vladam in mednarodnim organizacijam za "njihovo sočutje in ponujeno pomoč pri iskanju in reševanju".

Tiskovni predstavnik State Departmenta je sporočil, da pozorno spremljajo poročila o morebitnem težkem pristanku helikopterja v Iranu, v katerem sta bila iranski predsednik in zunanji minister in dodal, da drugih komentarjev nima. "Predsednik ZDA Joe Biden je bil obveščen o nesreči", je pod pogojem anonimnosti povedal ameriški uradnik.

Raisi je predsednik od leta 2021, ko je nasledil zmernega Hasana Rouhanija. V Iranu je septembra 2022 izbruhnil val protestov, ki jih je sprožila smrt iransko-kurdske ženske Mahse Amini v priporu, potem ko je bila aretirana zaradi domnevnega kršenja pravil o oblačenju.

Zaradi vojne v Gazi so se napetosti v regiji ponovno povečale, po vrsti zaostrovanj pa je Teheran aprila letos izstrelil na stotine raket in izstrelkov neposredno na Izrael.

Raisi je v govoru po nedeljski inavguraciji jezu poudaril iransko podporo Palestincem. "Verjamemo, da je Palestina prvo vprašanje muslimanskega sveta, in prepričani smo, da Iranci in Azerbajdžanci vedno podpirajo prebivalce Palestine in Gaze ter sovražijo sionistični režim," je dejal Raisi. Hamas je sporočil, da ob tem bolečem dogodku izraža popolno solidarnost z Islamsko republiko Iran, njenim vodstvom, vlado in ljudstvom.