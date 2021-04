Našli predmete z izginule podmornice s 53 člani posadke

Indonezijska mornarica je sporočila, da so odkrili predmete, ki naj bi pripadali pogrešani podmornici, ki je s 53 ljudmi na krovu izginila med vojaško vajo v bližini Balija. Predmete so pokazali na novinarski konferenci. Medtem izgubljajo upanje za posadko, saj naj bi jim zmanjkalo zalog kisika.

Kot je sporočila Indonezijska mornarica, so našli šest kosov razbitin oziroma ostankov, za katere verjamejo, da pripadajo podmornici, ki je v sredo izginila med vojaško vajo v bližini Balija. To novico so sporočili na dan, ko izgubljajo tudi upanje, da bi lahko še rešili 53 članov posadke, ki naj bi jim danes pošle zaloge kisika, poročaCNN. "Če je podmornica še vedno nedotaknjena, bodo imeli dovolj kisika, da bodo zdržali do sobotnega jutra, če vsa oprema še vedo pravilno deluje. Zaenkrat je še nismo našli ... z razpoložljivo opremo pa bi morali najti lokacijo," je na tiskovni konferenci dejal Achmad Riad, tiskovni predstavnik indonezijske vojske.

icon-expand Predmeti iz pogrešane podmornice FOTO: AP

V bližini Balija je v sredo zjutaj med vojaško vajo izginila podmornica indonezijske mornarice s 53 člani posadke. Pristojni so z njo izgubili vse stike. V iskalno akcijo so vključili vse njihove vojaške ladje, na pomoč pa so poklicali tudi avstralske in singapurske oblasti. Obrambno ministrstvo je sporočilo, da so na kraju, kjer je izginila, opazili naftni madež. Lokalni mediji so poročali, da je podmornica, ki je severno od otoka Bali sodelovala v vojaški vaji v vodah, izginila v četrtek v jutranjih urah, približno 96 kilometrov od obale Balija. Oblasti so z njo izgubile vse stike. Nekatera poročila navajajo, da se je to zgodilo, ko je podmornica dobila dovoljenje za potop v globlje vode. Nahajala naj bi se na globini 700 metrov. Načelnik generalštaba indonezijske vojskeHadi Tjajanto je povedal, da je bilo na krovu plovila KRI Nanggala-402 53 oseb.

icon-expand Iskanje pogrešane podmornice FOTO: AP

1300-tonsko podmornico, ki so jo konec sedemdesetih let izdelali v Nemčiji, so po poročanju tiskovne agencije Reutersdve leti obnavljali v Južni Koreji. Dela na njej so bila končana leta 2012. Tokrat se je prvič zgodilo, da je izginila indonezijska podmornica, je za BBC povedal tiskovni predstavnik mornarice. So se pa podobni incidenti dogajali drugje. Leta 2017 je v južnem Atlantiku izginila argentinska vojaška podmornica s 44 člani posadke na krovu. Razbitine so našli leto dni pozneje. Ugotovili so, da je zaradi pritiska implodirala.

icon-expand