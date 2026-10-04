Našli razbitine letala, iskanje morebitnih preživelih se nadaljuje

"Iskalne ekipe so ob obali Nantucketa odkrile območje z razbitinami in potrdile, da pripadajo izginulemu letalu," je po poročanju BBC sporočila ameriška obalna straža. Dodali so, da v iskalni akciji, ki se nadaljuje tudi ponoči, sodelujejo ladje, helikopterji in letala. Letalo s šestimi potniki na krovu je z bermudskega mednarodnega letališča L. F. Wade vzletelo ob 23.40 po lokalnem času, pristati pa bi moralo na bostonskem mednarodnem letališču Logan okoli 1.30.

Letalo je pripadalo družbi Latitude Air Ambulances, ki izvaja mednarodne medicinske prevoze za paciente, ki se vračajo domov. Med osebami na krovu sta bila dva pilota in dva člana medicinskega osebja (kanadski državljani). Posadka je na Bermude odletela, da bi prevzela pacienta in njegovega sorodnika, ki nista kanadska državljana, je pojasnil direktor letalskih operacij pri družbi Latitude Clarence Togeretz. Iskalna akcija morebitnih preživelih se še nadaljuje.

Iskanje izginulega letala FOTO: AP