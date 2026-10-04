Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Našli razbitine letala, iskanje morebitnih preživelih se nadaljuje

Boston, 04. 10. 2026 09.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Iskanje izginulega letala

Ameriške oblasti so v intenzivni iskalni akciji našle razbitine letala, ki je s šestimi osebami na krovu izginilo med vračanjem z medicinske misije na Bermudih. Še vedno pa ob obali otoka Nantucket poteka iskanje morebitnih preživelih.

"Iskalne ekipe so ob obali Nantucketa odkrile območje z razbitinami in potrdile, da pripadajo izginulemu letalu," je po poročanju BBC sporočila ameriška obalna straža. Dodali so, da v iskalni akciji, ki se nadaljuje tudi ponoči, sodelujejo ladje, helikopterji in letala.

Letalo s šestimi potniki na krovu je z bermudskega mednarodnega letališča L. F. Wade vzletelo ob 23.40 po lokalnem času, pristati pa bi moralo na bostonskem mednarodnem letališču Logan okoli 1.30.

Preberi še Med vračanjem z Bermudov izginilo letalo s šestimi ljudmi na krovu

Letalo je pripadalo družbi Latitude Air Ambulances, ki izvaja mednarodne medicinske prevoze za paciente, ki se vračajo domov. Med osebami na krovu sta bila dva pilota in dva člana medicinskega osebja (kanadski državljani).

Posadka je na Bermude odletela, da bi prevzela pacienta in njegovega sorodnika, ki nista kanadska državljana, je pojasnil direktor letalskih operacij pri družbi Latitude Clarence Togeretz. Iskalna akcija morebitnih preživelih se še nadaljuje.

Iskanje izginulega letala
Iskanje izginulega letala
FOTO: AP

Sistem za sledenje FlightAware kaže, da je letalo pred izgubo komunikacije močno izgubilo višino. Radijski prenosi pa kažejo na težave v komunikaciji med kontrolorjem zračnega prometa in pilotom, je poročal časopis Boston Globe na podlagi posnetkov, ki jih je zagotovila spletna stran LiveATC.net.

Kontrolor je kasneje potrdil, da je pilot razglasil izredne razmere.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
letalo zda strmoglavljenje boston bermudi

Kim Džong Un s hčerko in ženo spremljal izstrelitev nove rakete

Na volitvah v BiH nove tehnologije, ki naj bi otežile zlorabe

24ur.com Iskanje trojice mladih, ki jo je odnesla Nadiža, se nadaljuje
24ur.com Po 12 urah našli razbitine letala, usoda posadke ostaja neznana
24ur.com 53 let po nesreči našli razbitine letala, ki je izginilo v snežnem metežu
24ur.com Ob obali San Diega strmoglavilo letalo s šestimi na krovu
24ur.com Iskanje avstrijskega skiperja se nadaljuje: z letalom, helikopterjem in dronom
24ur.com Mjanmar: Živa po 60 urah izpod ruševin, žrtev že več kot 2000
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Halle Berry obtožena, da je fizično napadla sina: nekdanji mož zahteva skrbništvo
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj najstniki težko ohranjajo koncentracijo?
Zakaj najstniki težko ohranjajo koncentracijo?
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
zadovoljna
Portal
Brat princese Diane razkril kruto resnico o kraljevi družini
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija
Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Pasivna agresija v odnosih: ko 'nič ni' ne pomeni nič
Pasivna agresija v odnosih: ko 'nič ni' ne pomeni nič
cekin
Portal
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Odslej možnost ločenega spremljanja financiranja dolgotrajne oskrbe
Odslej možnost ločenega spremljanja financiranja dolgotrajne oskrbe
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
moskisvet
Portal
Slovenija ga je vzela za svojega – zakaj je tako priljubljen?
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
dominvrt
Portal
Jesensko sajenje sadnega drevja: strokovnjak svetuje, kako izbrati in posaditi sadiko
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
okusno
Portal
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nasmeh
Nasmeh
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984