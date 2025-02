Našli razbitine letala, ki je letelo proti mestu zlate mrzlice na Aljaski

Na zahodu Aljaske so našli strmoglavljeno manjše letalo družbe Bering Air z desetimi ljudmi na krovu, ki je v četrtek izginilo z radarjev. Strmoglavilo je manj kot uro po vzletu. Pristati bi sicer moralo v kraju Nome, ki velja za mesto zlate mrzlice južno od polarnega kroga. Vsi potniki so bili odrasli, let pa je bil redno načrtovana linija za prebivalce, ki so šli na delo in z dela.