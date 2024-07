Našli še 40 trupel. Svojci pogrešajo najmanj 6400 Palestincev

Izraelske sile so v več kot devetmesečni ofenzivi v Gazi po zadnjih podatkih skupno ubile že najmanj 38.345 ljudi, še več kot 88.000 je ranjenih. Dejansko število ubitih je ob več tisoč pogrešanih verjetno še mnogo višje.

Izraelska ofenziva se ob spopadih nadaljuje v drugih delih mesta Gaza in drugod po palestinski enklavi, kjer je bilo v izraelskih napadih ponoči ubitih najmanj 32 ljudi. Mediji, povezani z gibanjem Hamas, so poročali o več kot 70 zračnih napadih vzdolž celotnega območja Gaze, vključno s Han Junisom in Rafo.

Na ulicah omenjenih četrti v mestu Gaza so našli številna razpadajoča trupla, večino ubitih predstavljajo ženske in otroci, je ob tem sporočil eden do zdravstvenih delavcev v oblegani palestinski enklavi.

"Do zdaj smo našli približno 40 trupel," je dejal predstavnik palestinske civilne zaščite Mahmud Basal in dodal, da se bojijo, da je pod ruševinami pokopanih še več deset ljudi.

Približno 6400 Palestincev, ki so bili Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) prijavljeni kot pogrešani od izbruha vojne v Gazi 7. oktobra, namreč še vedno niso našli.

Številni naj bi bili ujeti pod ruševinami, pokopani brez identifikacije ali zaprti v izraelskem priporu, drugi pa so bili ločeni od svojih najdražjih, ki z njimi ne morejo stopiti v stik.

Približno 1100 novih primerov pogrešanih ljudi je bilo registriranih in ostajajo nerešeni od aprila, je dejal ICRC.

"Vsak teden lahko prejmemo od 500 do 2500 klicev na naše dežurne telefonske linije in večina teh je prošenj za pogrešane družinske člane," je povedala Sarah Davies, tiskovna predstavnica ICRC.

"Na žalost se v takih kaotičnih situacijah ljudje zlahka ločijo. Ljudje so v paniki, včasih je temno in se nič ne vidi, ljudje pa zaradi eksplozij bežijo in izgubijo drug drugega." Lahko so jih z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, njihovi družinski člani pa tega ne vedo.

Zaradi vojne so pogosto prekinjene komunikacije, bolnišnice so poškodovane, kar otežuje prizadevanja zdravstvenega osebja za dokumentiranje žrtev in identifikacijo umrlih. To je tudi povzročilo velike izzive pri spremljanju in iskanju pogrešanih posameznikov. Poleg tega je bil dostop za forenzične strokovnjake in strokovnjake za človekove pravice omejen, kar preprečuje identifikacijo žrtev.

Od 7. oktobra je ICRC sprejel več kot 8.700 prijav pogrešanih Palestincev v Gazi in sodeloval s 7.429 palestinskimi družinami pri zbiranju informacij. Približno 2300 primerov je bilo rešenih, kar pomeni, da so družine našle svoje sorodnike, žive ali mrtve.

Muhammad Naji, prebivalec al-Falluje na severu Gaze, je za Guardian dejal, da je reševalnim ekipam uspelo rešiti osem ljudi iz ruševin po nedavnem napadu, a da je 17 drugih še vedno zakopanih pod ruševinami. Pogreša več bratrancev, za katere ne ve, kje so. Če so mrtvi, jih družina želi pokopati.

Abu Ali Zahir je izgubil 23 družinskih članov, ko je trinadstropno stanovanjsko zgradbo, v kateri so živeli, uničil izraelski zračni napad. Približno 60 dni po napadu so iz ruševin potegnili 16 trupel, drugih sedmih pa niso našli. Zaveda se, da so mrtvi pod ruševinami, jih pa družina želi pokopati. A dokler ne najdejo trupel, še vedno tli tudi upanje. Tako še naprej odhaja med ruševine in kliče imena svojih svojcev.

Dejansko število pogrešanih Palestincev naj bi bilo precej višje, delno zato, ker se vse družine ne zavedajo, da lahko stopijo v stik z ICRC, pa tudi zato, ker so bile v nekaterih primerih ubite cele družine, kar pomeni, da ni nikogar, ki bi jih prijavil kot pogrešane.