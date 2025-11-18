Našli še truplo 83-letnice: plaz v Bračanu zahteval dve žrtvi

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, so truplo 83-letnice našli malo po 22. uri, a so morali zaradi slabega vremena in bojazni pred novim plazom reševalno akcijo za nekaj časa prekiniti. Po izboljšanju vremena se je nato okoli polnoči iskanje tudi uradno zaključilo.
Plaz, ki se je po močnem deževju sprožil v Bračanu, je tako zahteval skupno dve smrtni žrtvi, poleg 83-letnice je umrl še 32-letni nemški državljan. Še eno osebo, domačina, so že včeraj zjutraj rešili in ga prepeljali v bolnišnico. Imel naj bi zlomljeno nogo.
Italijanski mediji poročajo, da naj bi 32-letnik, ki se je v vas pred časom preselil iz Nemčije, skušal rešiti 83-letnico iz hiše, ko ga je zajel plaz.
Območje so zaradi možnosti novih plazov razglasili za nevarno. Več družin, ki živijo pod pobočjem, s katerega se je utrgal plaz, so evakuirali. Skupno gre za 84 prebivalcev, poroča Il Piccolo.
Prebivalci območja med Palmanovo in Gorico tik za slovensko mejo so se včeraj zjutraj zbudili v razdejanje, ki ga je povzročilo močno deževje. Narasla in podivjana voda je odnašala reke in mostove, gasilci in pripadniki civilne zaščite so ujete reševali s streh in iz avtomobilov.
Reka Idrija je poplavila vas Vrša v občini Romans. Osrednja ulica se je po pisanju Primorskega dnevnika spremenila v blatni hudournik, voda je skoraj povsem zalila več avtomobilov. Poplavilo je številna stanovanja in pritličja hiš, škoda je ogromna.
