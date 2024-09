Našli še zadnje truplo, travmatiziran pilot v bolnišnici: 'Sprašuje o ljudeh, ki so bili z njim'

Pilot, ki je strmoglavljenje preživel, medtem ostaja v bolnišnici. Njegove poškodbe niso življenjsko nevarne, je pa utrpel zlome nog. Prav tako je zaradi tragedije "močno travmatiziran".

Pilot Luís Filipe Rebelo se je sicer sam rešil iz razbitin, iz vode pa ga je rešil turistični čoln. Da je v zelo slabem psihičnem stanju, so medijem potrdili tudi njegovi prijatelji: "Še naprej sprašuje o ljudeh, ki so bili z njim".

Povedali so še, da ima pilot 15 let izkušenj ter da gre za poklicu zelo predanega in natančnega človeka.

Helikopter je gasil požar v kraju Baiao – blizu kraja nesreče, ko je strmoglavil. Žrtve tragedije, stare od 29 do 45 let, so vsi pripadniki Enote za zaščito in reševanje.

Potapljači iz portugalske mornarice in lokalnega hidrografskega inštituta so uporabili sonar, da bi našli razbitine, podporo so nudila tudi brezpilotna letala in vojaki. Prav tako so zajezili reko, da bi upočasnili njen tok in olajšali delo potapljačem. V operaciji je sodelovalo več kot 200 ljudi.

Razbitine helikopterja so iz vode potegnili včeraj in jih odpeljali v hangar, kjer jih bodo pod drobnogled vzeli preiskovalci.

Ko gre za preiskavo, pristojni pravijo: "Ne bomo razočarali njihovih družin."