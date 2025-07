20-letnico našli umorjeno na jahti

20-letno Paige Bell, ki je delala na 43-metrski superjahti "Far From It", so s prerezanim vratom prejšnji četrtek našli v strojnici luksuzne jahte. Jahta je bila zasidrana na majhnem otoku Harbour Island na Bahamih.

Brigido Muñoz ni hotel priznati krivde, glavni sodnik Roberto Reckley pa mu je zavrnil varščino in se odločil, da ga bo obdržal v priporu do naslednje obravnave, ki je predvidena za 20. november.

Policijo so poklicali v četrtek malo pred 13. uro, po prihodu na jahto pa so izvedeli, da dekleta že nekaj časa nihče ni videl. Kmalu so v strojnici našli grozljiv prizor.