Našli sta se dvojčici, ki so ju ob rojstvu ločili in prodali

BBC razkriva neverjetno zgodbo na tisoče ukradenih dojenčkov v Gruziji. Pred kratkim sta se namreč kot v filmu našli enojajčni dvojčici Amy in Ano , ki sta bili ločeni in prodani ob rojstvi. Zgodba o tem, kako sta se Amy in Ano odkrili, se je začela, ko sta bili stari 12 let. Amy je gledala oddajo Gruzija ima talent. Tam je bilo dekle, ki je plesalo in ji je bilo popolnoma podobno. Sedem let kasneje, novembra 2021, je Amy na TikToku objavila videoposnetek, na katerem si prebada obrv. 320 kilometrov stran v Tbilisiju je prijatelj poslal video 19-letni Ano. Ano je na spletu poskušala izslediti dekle s preluknjano obrvjo, a je ni našla, zato je videoposnetek delila na družbenih omrežjih. Nekdo, ki je poznal Amy, je videl sporočilo in ju povezal na Facebooku. Amy je takoj vedela, da je Ano dekle, ki ga je pred toliko leti videla na televiziji. Zadnji dve leti sta preiskovali, kaj se je zgodilo. Ko sta razvozlali resnico, sta spoznali, da je v Gruziji še na desettisoče drugih ljudi, ki so jih v desetletjih prav tako ukradli iz bolnišnic kot dojenčke in prodali. Kljub uradnim poskusom, da bi raziskali, kaj se je zgodilo, še nihče ni odgovarjal.

Kot pripoveduje Amyjina mati, ki ni mogla imeti otrok, ji je prijatelj nekega dne povedal, da je v lokalni bolnišnici nezaželen otrok. Morala bi plačati zdravnikom, lahko pa bi jo vzela domov in jo vzgojila kot svojo. Anina mama je povedala isto zgodbo. Nobena od posvojiteljskih družin naj ne bi vedela, da sta deklici dvojčici, in kljub temu, da so plačali veliko denarja za posvojitev svojih hčera, zatrjujejo, da se niso zavedali, da je to nezakonito. Gruzija je takrat preživljala obdobje pretresov, in ker je bilo v posvojitve vpleteno bolnišnično osebje, so bili prepričani, da so posvojitve legalne. Nobena družina sicer ni želela razkriti, koliko denarja je namenila za posvojitev.

Dejali so jim, da so njihovi otroci umrli po porodu

Novinarka Tamuna Museridze je ustanovila Facebook skupino, s katero je želela ljudem, ki sumijo, da jih je doletela podobna usoda, pomagati, da bi našli svoje biološke starše in otroke. V skupini je ogromno objav in izpovedi mater, ki trdijo, da jim je osebje v bolnišnici dejalo, da so njihovi otroci umrli, a so kasneje ugotovili, da smrti niso bile uradno dokumentirane, zato verjamejo, da bi lahko bili njihovi otroci še vedno živi.

Skupina ima več kot 230.00 članov in je, kot poroča BBC, odprla črno poglavje v zgodovini Gruzije. Razkrila je trgovino z ljudmi, ki je, kot pravi Museridzeva, prizadela desettisoče ljudi in traja desetletja. Tamuna trdi, da je odkrila črni trg posvojitev po vsej Gruziji, ki naj bi potekal od zgodnjih sedemdesetih let pa vse do leta 2006.