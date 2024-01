Našli štiri nove kolonije cesarskih pingvinov

Kot poroča BBC , so se znanstveniki razveselili satelitskih posnetkov, ki so razkrili štiri nove kolonije cesarskih pingvinov. Vrsta je zaradi podnebnih sprememb pod vse večjim pritiskom. Cesarski pingvini so namreč odvisni od morskega ledu, ki je povezan s kopnim.

A ta led se je v delih Antarktike močno stanjšal, kar postavlja velik vprašaj proti dolgoročni sposobnosti preživetja te vrste v vedno hitreje segrevajočem se svetu. Njihove kolonije so običajno oddaljene približno 250 kilometrov. Znanstveniki predvidevajo, da so vse pomembne kolonije zdaj našli. Novo odkrite kolonije pa pomenijo nekaj tisoč dodatnih posameznikov k skupni populaciji, ki je ocenjena na približno 550.000. predstavnikov.

Svetovna organizacija za varstvo narave opozarja, da se z upadanjem populacije in vse večjimi grožnjami njihovemu obstoju spopada na tisoče živalskih vrst in med njimi so tudi cesarski pingvini. "Pri trenutnih ravneh toplogrednih plinov do leta 2100 izumrtje grozi med 80 in 100 odstotkom znanim kolonijam teh pingvinov," so opozorili. Tudi po bolj optimističnih napovedih znanstveniki pričakujejo, da se bo populacija zmanjšala vsaj za 30 odstotkov.

Pred desetletjem je svet poznal le 30 kolonij cesarskih pingvinov, saj se ti običajno nahajajo na oddaljenih in nedostopnih lokacijah, kjer pozimi temperature padejo tudi do –50 stopinj Celzija. Z novim in boljšim satelitom Sentinel-2 je bilo znanstvenikom omogočeno iskanje manjših kolonij pingvinov. Trenutno je okoli Antarktike 66 znanih kolonij.