Našli trupla še treh izraelskih talcev, bolnišnica v Gazi pogreznjena v temo

Razmere se po poročanju Al Jazeere zaostrujejo tudi v bolnišnicah na severu območja Gaze, še posebej v bolnišnici Kamal Advan, ki jo je ponoči obstreljevala izraelska vojska, ter v bolnišnici Al Avda.

V Džabaliji odkrili trupla treh moških

Izraelske obrambne sile (IDF) so medtem sporočile, da so našli trupla treh talcev. Gre za 42-letnega Izraelca in 32-letnega državljana Mehike in Francije, ki so ju pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra lani ob vdoru v Izrael ugrabili na glasbenem festivalu. Tretja žrtev je 59-letni prebivalec Sderota, ki je dvojni državljan Brazilije in Izraela in so ga od napada Hamasa pogrešali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.