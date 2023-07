Našli truplo Italijana, ki je med neurjem izginil v morju

V silovitem neurju, ki se je v petek razbesnelo v Novigradu in razdejalo tamkajšnji kamp, je izginil tudi 71-letni italijanski državljan. V času nevihte in divjanja vetra je padel z jadrnice. Stekla je iskalna akcija, a šele v soboto popoldan so v morju pri novigrajskem pristanišču. Domnevajo, da gre prav za pogrešanega Italijana.

Truplo moškega naj bi po poročanju Index.hr v morju pri pristanišču v Novigradu opazila posadka turistične ladje. Pristojni domnevajo, da gre za pogrešanega italijanskega državljana, ki je izginil v času petkovega neurja. Po poročanju hrvaškega medija je mrliški oglednik ugotovil, da je vzrok smrti v morju najdene osebe utopitev. Pristojno državno tožilstvo pa je odredilo obdukcijo. Policisti luške kapitanije Pulj so bili o izginotju moškega, ki je med neurjem padel z jadrnice pri Novigradu, obveščeni v petek okoli 17. ure. Takrat je steka tudi koordinirana iskalna akcija, o dogodku pa so obvestili Postajo pomorske in letališke policije Pulj. Iskanje je potekalo na širšem morskem novigrajskem območju. Pogrešanega Italijana so iskali z dvema čolnoma Luške kapitanije Pulj, enim policijskim čolnom in dvema zasebnima čolnoma.