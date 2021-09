V okrožju Teton v Wyomingu so našli truplo, ki ustreza opisu pogrešane 22-letne Gabby Petito, so na tiskovni konferenci sporočili predstavniki FBI. Izginila je na potovanju z zaročencem, ki se je z izleta vrnil sam. Številni so ga obtožili, da je vpleten v njeno izginotje, pretekli teden pa so tudi njega kot pogrešanega prijavili starši. Družina Petito medtem vztraja, da 23-letni Brian Laundrie ni pogrešan, ampak se skriva.

"Celotna forenzična identifikacija še ni dokončana, zato ne moremo 100-odstotno potrditi, da gre za Gabby, vendar pa smo o odkritju obvestili njeno družino," je dejal Charles Jones iz FBI. Po njegovih besedah vzroka smrti niso ugotovili. Preiskovalec Bron Blue je dejal, da bodo obdukcijo predvidoma opravili v torek, uradniki bodo identiteto potrdili s fotografijami, osebno identifikacijo ali DNK. Petitova je pogrešana že od 11. septembra, oblasti pa so ta konec tedna preiskale obširno območje za kampiranje Spread Creek v narodnem gozdu Bridger-Teton na vzhodnem robu narodnega parka Grand Teton. Preden je izginila, je namreč tja odpotovala s svojim zaročencem. Svoje dogodivščine sta dokumentirala na družbenih omrežjih, 1. septembra pa se je zaročenec, 23-letni Brian Laundrie, domov vrnil sam. Uradniki so kmalu za tem našli tudi kombi, s katerim je par potoval, in sicer pred stanovanjem v North Portu, kjer je Petitova živela z Laundriejem in njegovimi starši. Številni so Laundrieja obtožili, da je vpleten zaročenkino izginotje. Policija je sicer dejala, da se zanj zanima, a da ni iskan zaradi nobenega kaznivega dejanja. Še bolj sumljiv je za marsikoga postal pretekli teden, saj je njegova družina sporočila, da je tudi 23-letnik pogrešan. Oblasti ga iščejo ob lokalnem naravnem rezervatu na Floridi, vendar ga za zdaj še niso našle. Ta konec tedna je več deset policistov in agentov FBI preiskalo zelo široko območje, vendar so iskalno akcijo v nedeljo zvečer prekinili, policija pa je dodala, da niso našli ničesar. Laundriejeva družina je policiji sprva dejala, da je v torek z nahrbtnikom odšel od doma in jim rekel, da gre v rezervat. Ko pa se je policija z njimi želela pogovoriti, pa družina ni želela sodelovati, organom pa je podala podatke svojega odvetnika. Odvetnik Steven Bertolino je v petek dejal, da ne vedo, kje se nahaja Laundrie. Toda Richard Stafford, odvetnik družine Petito, je v izjavi dejal: "Gabbyjina družina želi, da svet ve, da Brian ni pogrešan, ampak se skriva. Gabby je pogrešana." Intenzivna preiskava še vedno poteka, oblasti pa so prebivalce pozvale, naj jih, če imajo kakršne koli informacije, o tem čim prej obvestijo.