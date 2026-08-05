V jezeru našli truplo moža italijanske ministrice

84-letnika so v torek našli približno 20 metrov od obale in manj kot kilometer od kraja nesreče. "Končuje se obdobje mučnega čakanja," je sporočila ministrica in se zahvalila vsem za pomoč pri iskanju.

Truplo bodo sedaj odpeljali na obdukcijo v Rim, navaja Sky News Italija.

V iskanju, ki je trajalo več tednov, se je zamenjalo več reševalnih in potapljaških ekip, ki so uporabljale tudi najnovejšo tehnologijo, od dronov do daljinsko vodenih podvodnih robotov in kamer.