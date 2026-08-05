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V jezeru našli truplo moža italijanske ministrice

Rim, 05. 08. 2026 09.05 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
N.L.
Iskalna akcija na jezeru Vico

Po več kot mesecu dni iskanja so v jezeru Vico v osrednji Italiji našli truplo 84-letnega Luigija Cavallarija, moža italijanske ministrice za družino Eugenije Roccella. Izginil je 27. junja, ko je s čolna skočil v jezero in izginil.

84-letnika so v torek našli približno 20 metrov od obale in manj kot kilometer od kraja nesreče. "Končuje se obdobje mučnega čakanja," je sporočila ministrica in se zahvalila vsem za pomoč pri iskanju.

Truplo bodo sedaj odpeljali na obdukcijo v Rim, navaja Sky News Italija.

V iskanju, ki je trajalo več tednov, se je zamenjalo več reševalnih in potapljaških ekip, ki so uporabljale tudi najnovejšo tehnologijo, od dronov do daljinsko vodenih podvodnih robotov in kamer.

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KOMENTARJI5

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Saul Goodman
05. 08. 2026 10.29
joj kakšno je moglo bit truplo po enemu mescu v vodi pri tej vročini.
Odgovori
0 0
Buča hokaido
05. 08. 2026 09.39
Pri 80ih skačeš v vodo, po možnosti na glavo?
Odgovori
-3
2 5
abmam
05. 08. 2026 10.04
In zakaj ne?
Odgovori
+2
2 0
trollolll
05. 08. 2026 10.07
ne... gnijes na kavcu ze od 50 leta dalje, da do 80 niti ne prides, ker te prej holesterol odnese
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+3
3 0
poper00
05. 08. 2026 10.11
Ja če ti kdo pomaga
Odgovori
-1
0 1
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