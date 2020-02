Našli truplo: 'Živčna moška nosita in po tleh vlečeta sumljivo spalno vrečo'

Kot poročajo nemški mediji, so policisti med preiskavo najdbe trupla v Berlinu, ki so ga odkrili mimoidoči, ugotovili, da je ženska umrla nasilne smrti. Približno 150 metrov od mesta, kjer so našli njeno truplo, pa so v peskovniku igrišča odkrili še plitek grob, za katerega sklepajo, da je bil izkopan za nesrečno žrtev.

Na srečo policistov je osumljenca pri skrivanju trupla opazila tudi priča - pred odkritjem trupla je namreč nekdo policistom sporočil, da "živčna moška nosita in po tleh vlečeta sumljivo spalno vrečo".

Osumljenca so medtem že aretirali, poteka intenzivna policijska preiskava, ki naj bi odgovorila tudi na vprašanje, kaj je bil motiv krutega dejanja.

Policisti tudi čakajo rezultate forenzične preiskave in obdukcije trupla, na katerem "so bili jasno vidni znaki nasilja". Po prvih podatkih policije je bila žrtev brezdomka, ki naj bi se zadnje dni zadrževala v prazni garaži blizu kraja zločina, še poročajo nemški mediji.