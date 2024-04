Našli tudi oblačila dveletnika, ki je izginil in umrl v francoskih Alpah

Vzrok smrti dvoletnika, ki je julija izginil v francoskih Alpah, ostaja nepojasnjen, kljub odkritju njegovih kosti in oblačil, poroča Skynews . Potem, ko so odkrili njegove kosti, so kot poroča AFP našli tudi nekatera njegova oblačila - vključno z majico, čevlji in kratkimi hlačami. A tudi ta najdba po besedah tožilca Jeana-Luca Blanchona ne daje odgovora na vprašanje, kaj je bil vzrok smrti dečka. Še vedno, kot pravi, ni mogoče določiti, ali je šlo za padec, uboj ali umor.

Policija je sumila tudi na ugrabitev, nesrečo in padec. Zdaj po skoraj enem letu pa je naključni sprehajalec ob cesti našel kosti, obveščena je bila policija, forenzična preiskava pa je nato pokazala, da kosti pripadajo dvoletniku.

Spomnimo

Emilova družina sicer prihaja iz mesta Marseille na jugovzhodu Francije, v Le Vernetu pa so počitnikovali pri sorodnikih. Družina naj bi se odpravljala na pohodniški izlet, in ko so starši malčka želeli posesti v avto, so ugotovili, da je deček izpred hiše izginil.

V času izginotja je bilo v hiši okoli 10 ljudi, med njimi dečkove tete in strici. Emila, ki je bil oblečen v rumeno majico in bele kratke hlače, sta na ulici pred hišo nazadnje videli dve osebi, nato se je vsaka sled za njim izgubila.

Dan za tem, 9. julija, je policija objavila poziv vsem, ki bi o izginulem dečku karkoli vedeli. Sprožili so obsežno iskalno akcijo, v kateri je sodelovalo skoraj 500 prostovoljcev. Dečka je iskalo tudi več deset policistov in vojakov, ekipe reševalnih psov in helikopter. Preiskali so 30 stavb, 12 vozil in prečesali 12 hektarjev terena, območje so za določen čas tudi zaprli. Zaslišali so 25 ljudi.