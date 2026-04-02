Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Našli ukradeno 2500 let staro romunsko zlato čelado in zapestnici

Haag, 02. 04. 2026 16.47 pred 26 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Ukradena zlata čelada in zapestnici

Nizozemske oblasti so sporočile, da so našli zlato čelado iz Cotofenestija v Romuniji iz časa okoli 450 let pred našim štetjem, ki je bila januarja lani ukradena iz Muzeja Drents v mestu Assen. Čelado in dve od treh ukradenih zlatih zapestnic iz časa okoli 50 let pr.n.št. so zdaj predstavili javnosti.

Čelada in zapestnice, ki so last romunskega Narodnega zgodovinskega muzeja v Bukarešti, so bile v Muzeja Drents na severu Nizozemske na ogled v sklopu razstave Dakija - imperij zlata in srebra.

Kot je na novinarski konferenci povedal policist Corien Fahner, so čelada iz Cotofenestija in dačanski zlati zapestnici najdeni, iskanje tretje zapestnice pa se nadaljuje.

Nizozemski detektiv Arthur Brand, ki se posveča iskanju ukradenih umetnin, je najdbo potrdil že pred uradno predstavitvijo. "Neverjetno. To je najboljša novica, kar smo jih lahko dobili," je povedal.

Razstrelili vrata muzeja, trije moški zaviti v molk

Vlomilci so, da so prišli v muzej, razstrelili vrata muzeja. Zaradi tatvine so se na sodišču znašli trije moški, ki pa so se večinoma zavili v molk.

Po Brandovih navedbah so tako on sam kot tudi policija preko svojih stikov poskušali prepričati domnevne tatove, da jim predajo čelado v zameno za milejšo kazen. "Bili smo precej prepričani, da je niso pretopili, saj so od ropa do aretacije minili le štirje dnevi," je povedal.

Po besedah direktorja muzeja Roberta van Langha je na čelada utrpela manjšo poškodbo, ki pa je komaj opazna. Čelado je mogoče popolnoma vrniti v prvotno stanje, je povedal in dodal, da sta zapestnici v odličnem stanju.

Osumljencem različne ponudbe za informacije

Nizozemske oblasti, ki so se znašle pod velikim pritiskom Romunije, so na različne načine poskušale prepričati osumljence, da razkrijejo, kje so skriti zakladi.

Enemu so ponudili zmanjšanje kazni za polovico, če razkrije lokacijo čelade, policist pod krinko pa naj bi drugemu osumljencu ponudil 400.000 evrov za informacijo o tem, kje je skrit plen. Policija je za informacije, ki bi vodile do ukradenih zakladov, ponudila tudi nagrado v višini 100.000 evrov.

Kraja in iskanje dačanskih zakladov sta pretresla Nizozemsko in redno polnila naslovnice. Tedanji romunski premier Marcel Ciolacu je po vlomu v muzej izrazil ogorčenje, ker so bili ukradeni neprecenljivi artefakti, in razmišljal o zahtevku za "odškodnino brez primere". Nizozemska vlada pa je za morebitno izplačilo po tatvini rezervirala 5,7 milijona evrov.

čelada kraja nizozemska zgodovina
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677