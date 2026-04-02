Našli ukradeno 2500 let staro romunsko zlato čelado in zapestnici

Čelada in zapestnice, ki so last romunskega Narodnega zgodovinskega muzeja v Bukarešti, so bile v Muzeja Drents na severu Nizozemske na ogled v sklopu razstave Dakija - imperij zlata in srebra. Kot je na novinarski konferenci povedal policist Corien Fahner, so čelada iz Cotofenestija in dačanski zlati zapestnici najdeni, iskanje tretje zapestnice pa se nadaljuje.

Ukradena zlata čelada in zapestnici Profimedia

Nizozemski detektiv Arthur Brand, ki se posveča iskanju ukradenih umetnin, je najdbo potrdil že pred uradno predstavitvijo. "Neverjetno. To je najboljša novica, kar smo jih lahko dobili," je povedal.

Razstrelili vrata muzeja, trije moški zaviti v molk

Vlomilci so, da so prišli v muzej, razstrelili vrata muzeja. Zaradi tatvine so se na sodišču znašli trije moški, ki pa so se večinoma zavili v molk. Po Brandovih navedbah so tako on sam kot tudi policija preko svojih stikov poskušali prepričati domnevne tatove, da jim predajo čelado v zameno za milejšo kazen. "Bili smo precej prepričani, da je niso pretopili, saj so od ropa do aretacije minili le štirje dnevi," je povedal. Po besedah direktorja muzeja Roberta van Langha je na čelada utrpela manjšo poškodbo, ki pa je komaj opazna. Čelado je mogoče popolnoma vrniti v prvotno stanje, je povedal in dodal, da sta zapestnici v odličnem stanju.

Osumljencem različne ponudbe za informacije