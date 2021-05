Našli vrsto orjaške želve, ki naj bi izumrla že pred stotimi leti

Želvo so pred dvema letoma med skupno odpravo Galapaškega nacionalnega parka in organizacije Galapagos Conservancy našli na otoku Fernandina, enem najmlajših in najbolj neokrnjenih otokov v sklopu otočja, poroča BBC.

Znanstveniki z Univerze Yale so jo nato prepoznali kot vrsto Chelonoidis phantasticus, ki naj bi izumrla pred več kot stotimi leti. Kot so pojasnili v Galapaškem parku, so DNK najdene želve primerjali z vzorcem samca iste vrste, ki so ga pridobili leta 1906.