Nasmehi v izobilju in pomanjkanju

Tiskovne agencije v svet redno pošiljajo prizore tragedij, naravnih katastrof in vojne morije, pri Associated Press pa so ob koncu leta zbrali tudi drugačne podobe, ki so jih ovekovečili skozi leto. Igra med ruševinami, toplina živali, veselje kljub pomanjkanju. Podobe so oživele in skozi njih veje toplina.