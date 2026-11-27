Loterija zvezne države Massachusetts je prejšnji teden na družbenih omrežjih objavila fotografijo Ariela Velasqueza Moralesa, ki je v Bostonu vplačal dobitno kombinacijo in osvojil milijon dolarjev. Nekaj dni pozneje je nato ameriška služba za priseljevanje in carino (ICE) poobjavila fotografijo dobitnika s pripisom, da so ga aretirali.

ICE trdi, da je Velasquez Morales leta 2013 nezakonito vstopil v ZDA iz Salvadorja, leta 2014 pa mu je sodišče odredilo izgon iz države. Kljub temu se moški ni vrnil v domovino.

Do datuma deportacije bo Velasquez Morales v pridržanju, je še zapisal ICE.

Bostonska izpostava agencije ICE je prav tako objavila fotografijo Velasquez Moralesa in pripisala: "Dobrodošli na loteriji ERO Boston! Tu nezakoniti priseljenci in politiki, ki podpirajo politiko 'zatočišč', nimajo sreče, medtem ko so zakoniti državljani vedno zmagovalci!"

ERO je kratica za oddelek za izgone, ki je ena od vej agencije ICE.

Velasquez Morales se je sicer odločil za izplačilo celotnega dobitka v enkratnem znesku v višini 650.000 dolarjev oz. 592.000 evrov (znesek je manjši, če se dobitnik odloči za enkratno izplačilo op. 24ur.com). Ni jasno, ali bo lahko obdržal denar. Prav tako ni znano, kje ICE zadržuje moškega.