V Bolgariji letele molotovke in jajca, von der Leyen prizore označila za nezaslišane

Zbrani so v poslopje, v katerega so poskušali celo vdreti, po poročanju tujih tiskovnih agencij metali molotovke in jajca. Policija je sporočila, da je bilo v posredovanju ranjenih desetih njenih pripadnikov, pridržali so šest ljudi. Množico so razgnali z uporabo solzivca.

Izgrede sta obsodili tako bolgarska vlada kot predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Prizore v Sofiji je von der Leyen označila za nezaslišane. "V Evropi pravico do demonstracij izvajamo na miren način. Nasilje in vandalizem nista nikoli odgovor," je zapisala na omrežju X.

Vlada v Sofiji, ki jo od januarja vodi Rosen Željazkov iz desnosredinske stranke Gerb, je nasilje označila za nesprejemljivo in v nasprotju z načeli vladavine prava.

Današnji shod je organizirala skrajno desna, proruska stranka Preporod, ki nasprotuje uvedbi evra. Zbralo se je med 2000 in 3000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.